Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

La lealtad del verdadero pueblo adeco, es la mejor demostración que adeco, es adeco hasta que se muera. Así lo afirma el Abog. Juan Zárate, Secretario municipal de Acción Democrática (AD) en Boconó.

Lo anterior lo digo – comentó – porque podemos calificar como un fracaso total el llamado que hicieron Los Alacranes que pretendían tomar por asalto los sagrados estatutos de nuestro partido AD, sus instituciones y sus símbolos, quizá amparados en una sentencia del TSJ de Nicolás Maduro. Basados en ello, en esta ocasión pretenden tener en los 335 municipios del país un proceso de censo y recenso de la militancia, el cual estuvo completamente solo. No tienen a nadie porque el pueblo adeco no los va a tomar en cuenta para esta arbitrariedad que pretenden cometer contra el partido y sus auténticas autoridades.

En Boconó el llamado no fue atendido. No obstante han estado recorriendo varias parroquias y entre ellas la parroquia Boconó, buscando contactar la militancia, pero el pueblo adeco está muy consciente de quiénes son nuestras reales autoridades.

Única línea firme

Nuestro mensaje es a todos los dirigentes, militantes, simpatizantes y compañeros de nuestro glorioso partido AD, para que no hagamos caso del pretendido llamado. Esto lo decimos, porque aquí la única línea que mantenemos firme es la que proviene de la AD de la resistencia y que está dirigida por nuestro Secretario General Nacional Henry Ramos Allup. Que así mismo el Secretario General de AD Seccional Trujillo es el Ing. Carlos Andrés González y Herman Quintero, Secretario de Organización Seccional.

Lo anterior, fue afirmado en reciente reunión con el Comité Municipal Boconó que es integrado por sus 12 secretarios parroquiales y sus estructuras en todos los comités locales que preside el Abog. Juan Zárate. En dicha reunión también les acompañó el Br. Rodolfo Paredes, Secretario juvenil Seccional de AD y Presidente del Centro de estudiantes del NURR – ULA.

Con ello estamos ratificando que nos mantenemos en la lucha, con el pie firme de los verdaderos dirigentes del partido como lo son: Henry Ramos, Carlos Andrés González y en Boconó con todo el equipo del Comité Ejecutivo municipal que honrosamente estoy presidiendo – Afirmo Juan Zárate –

El verdadero adeco

Nuestro llamado sigue siendo a no atender el llamado que hacen Los Alacranes con la pretensión de confundir al pueblo adeco. Todo está muy claro; no van a pasar y menos lograrán el objetivo arribista con la pretensión de conformar alguna estructura del partido. El pueblo adeco nuevamente hablo y no precisamente para darle la razón al movimiento divisorio, que con este otro fracaso obtenido, se les lleno el cuarto de agua. Seguimos demostrando que el verdadero adeco es fiel a sus principios y estatutos, porque adeco, es adeco hasta que se muera.

dlahectorb@gmail.com