El presidente de la comisión organizadora para la celebración del 81 aniversario de la fundación del partido Acción Democrática, Luis Daniel Reyes, informa que este 13 de septiembre se anunciará de manera oficial el lanzamiento de Carlos Prosperi como candidato de AD, para el proceso de las primarias.

Reyes aprovechó la oportunidad para invitar a los amigos simpatizantes de AD, a los actos programados para el Día Central que se llevarán a cabo este martes 13 de septiembre en la sede de AD, ubicada en el sector Plata I de la ciudad de Valera, comenzando a las 9 am con el lanzamiento de fuegos pirotécnicos, a las 10 misa de acción de gracias, 11am Intervención del presidente de la comisión organizadora de los 81 aniversario, y del secretario de organización regional Herman Quintero.

Adicionó que desde el pasado dos de septiembre, AD ha venido desarrollando actividades conmemorativas a estos 81 años como partido sostenedor de los cambios democráticos del país, entre ellas, una rueda de prensa y la escogencia de la Novia Blanca, Saray Abreu; el lunes 5 se llevó a cabo en la sede del partido, un conversatorio sobre las obras del gobierno de CAP, siendo el ponente Rogelio Torres.

“Llegamos a 81 años convencidos de que estamos de lado correcto de la historia, no nos arrodillamos ante el régimen empobrecedor de los venezolanos. En estos 81 años de ser constructores de la democracia venezolana, de sustentar los valores del respeto a la dignidad humana, estamos más crecidos dispuestos a defender al país y a Trujillo. Si de algo hemos sido culpables es de haber dado el todo por el todo por salvar lo poco que queda de la nación”, expresó Reyes.

Igualmente indicó que en todas las sedes municipales de los 20 municipios y las 93 parroquias se han efectuado actividades a fin de motivar la participación de los “compañeros a ser parte de los eventos”.

Además, nombró a los demás miembros que le acompañan en la comisión organizadora: María Teresa Montilla, Gladys de Olmedillo, Gladys Segovia, Areli Vieras, Herman Quintero, Rodolfo Paredes, Edgar Sánchez y el secretario General de AD Carlos Andrés González.

Para finalizar, Reyes reitera la invitación a participar en los eventos ya mencionados con un pensamiento del Fundador del Partido Rómulo Betancourt “Esta situación intolerable es no solo para señalarla, sino para combatirla. No somos espectadores del proceso político nacional y de los gravísimos problemas internos de AD; somos actores en la vida publica del país y obligados, por un deber a que un partido cuya experiencia ha costado tanta lágrima, sudor y sangre de tantos no naufrague y destruya la fe de centenas de millares de venezolanos”.

______________________________

José Rojas CNP 25.946

jose.rojas@diariodelosandes.com

.