Recientemente conversamos con Herman Quintero, secretario de organización regional de AD, quien nos dijo que su reciente visita para Boconó, fue para reunirse con el Comité Ejecutivo Municipal del partido blanco.

Vine con el fin de tratar varios temas. El de los alacranes y lo señalo porque ellos organizaron un proceso espurio, donde no ha participado nadie, aunque la Comisión Electoral es de ellos y unas inscripciones que fueron sesgadas. Nosotros no mostramos ningún interés en participar en ella y dejamos constancia que no tenemos ninguna relación con ese proceso, por esa razón no estamos llamando a nadie para el 11 de junio.

Lo más interesante de mi visita a Boconó, fue exponer los objetivos, metas y procedimientos de la Plataforma Unitaria que está integrada por 10 partidos. Debo destacar que la misma se extiende a nivel nacional, regional y municipal. Por si fuera poco lo anterior, también se está a la espera de la incorporación de otros partidos fundamentalmente Fuerza Vecinal, que preside David Uzcátegui. Por ahora están: AD, VP, PJ, UNT, Encuentro Ciudadano, MPV, Causa R, Copei (Bueno), también fue invitada FV, Vente y Lápiz, esto con la pretensión de enrumbar las primarias.

Fortalecer la unidad

AD va con candidato propio y presentará su fórmula pero también está tratando de construir alianzas para poder enfrentar ese proceso.

Nosotros también queremos dejar claro que si el candidato de AD no es el favorecido en ese proceso, igualito vamos a apoyar a quien resulte designado y esto con el fin de trabajar para fortalecer la unidad. En nuestro caso trabajamos para que esas primarias se realicen en el primer semestre del 2023, para poder desarrollar un pensamiento que conjugue con todos los venezolanos, alrededor de unas primarias de la oposición.

Por supuesto el gobierno va a pagar para que gente que simula ser de oposición nos divida los votos. Ya Bernabé Gutiérrez, el Alacrán mayor, dijo que será candidato presidencial y por supuesto no faltará Bertucci, así como otros divisionistas que quieran sacarle dinero al gobierno.

En lo que si estamos claros, es que la verdadera oposición con la AD digna, va a participar en estas primarias y tenemos grandes expectativas porque la UCAB, se ofreció de ayudarnos a organizar y con Súmate, que también participará y eso le da un matiz de transparencia junto a otros gremios.

Hay un punto central porque las primarias matan las imposiciones. La tesis esa que los cuatro éramos iguales, eso no va a poder ser posible, porque aquí el que quede electo es el que tenga el apoyo con los votos.

Por eso estamos tratando de fortalecer unas alianzas para las primarias y de esta manera se acaban las imposiciones. Aspirantes y electores deben estar claros, para que el que tenga los votos participe y el que resulte ganador, es porque lo favorecieron los votantes.

Un papel fundamental

La gente votará por el que considere debe ser el candidato y así lo decidirá por mayoría – dijo Herman Quintero – esto deja claro para el que gane las primarias y sentará las bases para que todo el que quiera ser candidato, tiene que tener construido y pavimentado un camino de liderazgo, compromiso con los sectores y con los lugares donde viven. De esta forma, AD está cumpliendo un papel elemental en pro de la plataforma unitaria y las primarias.

______________________________________

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

.