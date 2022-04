Luzfrandy Contreras/DLA.- El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó este martes 5 de abril que luego de algunas investigaciones solicitadas ante irregularidades en el manejo de recursos por parte de directivos bajo la gestión de Laidy Gómez, la Contraloría del Estado refirió las pesquisas a la Fiscalía por presuntas acciones de peculado de uso.

«Yo dije que no habría impunidad y lo ratifico, la administración anterior fue un desastre administrativo de corrupción y de una ofensa a lo que es un gobierno, dejó una gobernación destruida, desaparecieron insumos, vehículos, aparatos y máquinas de la gobernación que no aparecen por ningún lado, descontinuaron material sin apegarse a las normas y a los procedimientos legales, le vendieron automóviles a empresas que no existen y cuya dirección fiscal es un apartamento en alguna parte del país, es decir, empresas de maletín», explicó Freddy Bernal.

No descarta que otros directores y funcionarios que estuvieron bajo la dirección de Laidy Gómez, tengan que responder ante los organismos competentes, motivado a que aún existen investigaciones abiertas.

«Hay instituciones como la Lotería del Táchira que la desvalijaron, alguien debe responder por eso; hay instituciones como Corpotáchira en donde desaparecieron maquinarias, hay instituciones como la Dirección de Cultura donde hay más de 2 mil propiedades de diversos tipos que desaparecieron, y nadie responde por ella», explicó.

