Eduardo Viloria/DLA.- Mauro Rojas antiguo dirigentes sindical de la Salud en el estado Trujillo, representante de los trabajadores del sector, donde ejercía, Hospital María Aracelis Álvarez de Betijoque, considera que el Acta Convenio suscrita el pasado mes de junio del presente año, entre el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio para la Educación y la dirigencia Sindical que los representaron, constituye una suprema burla para estos y especialmente para los que representan los trabajadores, pues la mayoría de las clausulas no se cumplen.

Cuando se lee el acta de convenimiento, dijo Rojas, se piensa de inmediato que es una gran conquista que se ha logrado a favor de los trabajadores, pero todo es mentira, poniendo como ejemplo el denunciante la cláusula de sobrevivientes, que es letra muerta, como le ha sucedió al denunciante, que hizo todo lo posible porque le cumplieran la señalada cláusula, pero no obstante que la persona fallecida, pagaba lo correspondiente al Seguro Social, era lógico que el organismo cumpliera con la sobrevivencia, pero no ha sido así, pues lo de los señores del gobierno, es poner trabas y trabas para no darle cumplimiento a la cláusula en mención, dijo Rojas, sumamente molesto por la actitud de los señores que administran el Ivss en la entidad, que niegan un derecho, no obstante que era una persona asegurada que dejó sobrevivientes, pero no ha podido hasta los momentos lograr que otorguen la pensión respectiva, por la diversidad de trabas que colocan en los despachos, los cuales están en la obligación de darle curso a las solicitudes que se formulan, precisó el declarante.