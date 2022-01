Se tenía previsto, de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral, que las firmas para solicitar el revocatorio contra Nicolás Maduro se estampen este miércoles, pero debido a la repuesta del CNE en relación a los puntos habilitados para recoger las rúbricas, este plan de la oposición queda abortado, “no es que nosotros nos estamos retirando, el régimen lo está matando y tendrá que pagar por ese crimen”, afirmó César Pérez Vivas.

“El Movimiento Venezolano por el Revocatorio consignó ayer en la mañana (lunes) ante el Consejo Nacional Electoral un recurso de reconsideración a la ilegal convocatoria formulada para dar cumplimiento a la expresión de los ciudadanos que convocamos o que deseamos convocar al referendo revocatorio y hemos pedido que se suspenda ese evento de mañana y se reprograme de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, que datan del año 2007 y que se adecúan a la Constitución de Venezuela, porque lo acordado por el CNE para mañana es una bufonada”.

Así lo explicó César Pérez Vivas, uno de los principales promotores del Referendo revocatorio e integrante del grupo MOVER, quien en rueda de prensa desde San Cristóbal hizo saber las acciones a seguir ahora.

Lo mataron

Señaló que el CNE presentó con su cronograma una “trampa que pretende matar el referendo revocatorio. Ese es el objetivo de Nicolás Maduro, antes que garantizarle al 100% de los ciudadanos el derecho a revocar, están colocando un embudo, están cerrando el camino al establecer solamente mil 200 centros en todo el país”.

Pérez Vivas criticó que no solo redujeron los centros habilitados para la participación ciudadana, sino que también algunos de estos puntos fueron colocados en lugares remotos deliberadamente.

Dijo el vocero político de este recurso constitucional que se abrirán puntos de recolección de firmas en lugares remotos para que nadie vaya, “y los están haciendo en lugares icónicos, ejemplo el estado Barina, donde termina el pueblo de ofrecer un testimonio de voluntad democrática y de disposición a esa lucha, “los sitios escogidos en el municipio Alberto Arvelo Torrealba, capital Sabaneta, donde nació el comandante Chávez, está a 11 kilómetros de la población de Sabaneta en un asentamiento campesino”.

Citó ejemplos de distribución de puntos de recolección de firmas en Táchira, también de difícil acceso para la mayoría de población.

“El objetivo del señor Maduro es impedir la manifestación de voluntad de los millones de venezolanos que estamos exigiendo su revocatorio como presidente. Y en ese sentido, el día de ayer una comisión designada por nosotros se entrevistó con la rectora Tania D´ Amelio, y ella dijo que no atenderían ningún recurso y que ella no era abogada… que no iban a cambiar la resolución acordada”.

Diosdado Cabello será denunciado

Otro aspecto resaltante del vocero de MOVER, es que Diosdado Cabello será denunciado ante la Corte Penal Internacional, afirmó Pérez Vivas.

“Estamos documentando este tema y uno de los pasos que vamos a hacer la próxima semana es llevar este caso como una de las pruebas del régimen de intimidación y termo que encabeza Nicolás maduro y que tiene como principal operario a Diosdado Cabello”.

La declaración de Cabello, según Pérez, “al intimidar con el poder a una ciudadanía para que no ejerza sus derechos, es la confesión de otro crimen de lesa humanidad… y tienen que ser ventilado por organismos de derechos humanos”.

Indicó que son conscientes de que corren un riego y la prueba en la prisión que vive Javier Tarazona, por defender los derechos humanos, “pero los pueblos necesitan en un momento determinado que algunos de sus hijos den la cara y sean valientes”.

“Es matemáticamente imposible”

César Pérez Vivas señaló que por tratarse de ser personas responsables advierten, “que matemáticamente no es posible con mil 200 obtener cuatro millones 200 mil manifestaciones mañana”.

Invitó a los ciudadanos a protestar a expresar su rechazo a lo que llamó una maniobra burda de Maduro y sus colaboradores, pronunció Pérez Vivas.

Recordó el ex gobernador del Táchira la declaración ofrecida este lunes por Diosdado Cabello sobre el revocatorio, “típicamente fascista, típicamente de amedrentamiento, de amenaza a los venezolanos que estamos solicitando el revocatorio”.

Pérez Vivas dijo que dan la cara y que son respetuosos de los venezolanos que este miércoles quieren ir a poner la huella para que Diosdado sepa que están ejerciendo su derecho, “rechazamos por fraudulento el evento que mañana están convocando el CNE violando la Constitución, que les ordena facilitar el ejercicio del derecho, no obstruirlos. Les ordena no discriminar a los ciudadanos. Es un tema que se llama progresividad de los derechos humanos. Artículo 19 de la Constitución”.

La discriminación en cuanto al derecho a pedir revocatorio evalúa Pérez Vivas afecta a un 90 % de la población, “no se trata en teoría de tener el derecho, se trata de facilitarlo. Que yo lo pueda ejecutar. Si yo tengo el derecho a revocar y me cierran el centro de votación, me están cerrando el derecho a revocar”.

Este miércoles la protesta es en los puntos

Pérez dijo que la lucha y la protesta seguirá, ellos continuarán formando al ciudadano para que la participación y la acción que permitan reivindicar la democracia, sostuvo.

Asegura que no agotarán a la ciudadanía en protestas, porque la población está agobiada con una tragedia humanitaria.

En los puntos asignados por el CNE para la recolección de firmas, estarán los promotores de la iniciativa, en el caso de San Cristóbal se ubicarán en la Plaza Los Mangos, Plaza Miranda y Plaza Bolívar.