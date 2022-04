En las parroquias Ayacucho (Batatal) y Mosquey del este geográfico de Boconó, no podemos decir que el gobernador de Trujillo Gerardo Márquez, sea bueno o malo, el caso es que después de sus primeros 100 días de gestión, aún no lo conocemos, mientras nuestras comunidades siguen abandonadas. Así lo dice el reconocido luchador social y Prof. Ricardo Berti, quien si conoce al dedillo la problemática de estas jurisdicciones, por pertenecer a una de ellas y además lleva más de cuatro décadas conduciendo el programa radial La Voz del Pueblo 103.7, donde son tratados los problemas y posibles soluciones de las comunidades Boconesas.

No podemos decir que el sector donde corresponden las parroquias referidas de nuestra jurisdicción, no hayan sido tomadas en cuenta en algún momento anterior, pero de lo que si estamos seguros, es que no hemos merecida una mínima atención de la gobernación e igualmente la alcaldía.

No es posible que hace seis meses se volcó un camión oficial en el sector Tierra Negra y aún no lo ha rescatado- El mismo tiene un gran valor económico y también de mucha utilidad para que los organismos oficiales puedan prestar un mejor servicio a las comunidades. El caso es que la unidad sigue en el fondo del barranco, ante la negligencia de las autoridades. Por si fuera poco, las familias que residen en la parte baja de donde quedo el camión, se tuvieron que salir de la casa porque el transporte pudiese seguir bajando y causar un mayor daño.

Guarda gran relación

Por otro lado y guarda relación que la troncal 7 al igual que la quebrada de El Salvaje, se encuentra amenazada por La Cárcava que se divisa desde El Llano Maporal. Con fuertes precipitaciones como las que han anunciado, podría verse obstaculizado el paso en ambos sentidos, como ocurrió hace unos años con La Cárcava de San Antonio y que obligo al cambio de vía.

También tenemos conocimiento de lo que está sucediendo por la troncal 7 vía Los Caracoles para llegar o venir desde el Cruce de Flor de Patria. De esto suceder, podríamos estar ante la amenaza de un bloqueo en el trayecto desde: El Cruce hasta Batatal.

Lo que estamos viendo es que tanto el gobernador como el Ministro de Obras Publicas Raúl Paredes, han dispuesto que todo el asfalto de Boconó, sea enviado para Los Pueblo del Sur (Tostós, Niquitao y Las Mesitas); lo que no está malo y gracias a Dios; pero mientras tanto todos los pueblos del este y oeste, no les dejan ni el repele, al menos para un bacheo vial.

Solo se debe comisionar funciones, para que se proceda a la atención simultánea de las 12 parroquias – concluyó Ricardo Berti –

Podríamos estar peor

Los habitantes de: Ayacucho (Batatal) y Mosquey revelaron que en el sector oficial mantienen que hasta que no culminen los trabajos de Los Pueblos del Sur, no se emprenderá el arreglo vial de otras comunidades; pero mientras tanto, nosotros solo disponemos de una pésima vía y en lo que arrecien las precipitaciones, podríamos estar peor.

Los postes de una empresa de telecomunicaciones se fueron al fondo del barranco, como es el caso de los que estaban ubicados en el sector de La Quebrada El Toro. Mientras tanto, pese al tiempo transcurrido desde que anduvo en campaña y posterior elección, en los pueblos del este, aún no conocemos al gobernador.

_____________________

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com