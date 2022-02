Valera llega a 202 años de haber sido fundada como parroquia eclesiástica, después de haber sido encomienda de Marcos Valera, por allá en 1595. Arranca el caserío con haciendas de caña, añil y trapiches, poblada por los Timo-Cuicas. De la hacienda Santa Rita de Doña Mercedes Díaz de Terán, salen las dos parcelas para la donación, y asiento de la plaza mayor, capilla San Juan Bautista, el cementerio, en su caminar hacia el futuro promisorio, el Obispa Lazo la Vega, resuelve erigir a Valera a parroquia, para ese entonces una comarca con sus cuatro calles y una plazoleta que hacía la veces de mercado, donde confluían hombres y mujeres de todos los estratos, corre el 15 de Febrero de 1820.

Valera extendió sus brazos entre los cañaverales de la Plata, San Luis y Morón, por el Norte. Al sur devora los cactus y la vegetación dando paso a la urbanización Las Acacias. Por el Este surge el Barrio A-Juro (El Milagro) y al Oeste brotan barrios en sus hermosas colinas, nuevas urbanizaciones y edificaciones comerciales.

Mucha agua ha corrido, mucho se ha dicho y escrito sobre las Siete Colinas, Valera llega a 202 años de historia con una visión llena de desesperanza por parte de sus habitantes, anclada en el tiempo, paralizada por la severa crisis que vive el país.

La pequeña urbe carece de agua, un acueducto que se quedo solo en palabras y negocios oscuros, fallas eléctricas constantes, sin un óptimo servicio de transporte público. Sin negar que han habido algunos cambios positivos y otros negativos como lo es un comercio suplantado por los asiáticos, esto se percibe al hablar con su gente.

José Gregorio Erazo – Valera ha mejorado un poco en comparación con años anteriores, se observa una mejor movilidad en cuanto al comercio, es un pequeño avance para todos a pesar de la crisis. Sueño con una Valera mejor estructurada respecto a los servicios públicos, a la seguridad y con mayores fuentes de trabajo. Con calles limpias y buenos centros de recreación tanto para los niños como para los adultos.

Débil desarrollo

Roberto Briceño- Valera a su 202 años sigue arrastrando una debilidad en su desarrollo urbano, este no va en consonancia con el Plan Nacional Urbanístico, no se tienen proyectos municipales, no hay una consonancia vial con su desarrollo perimetral. Una calidad de servicios casi nula, quienes han gobernado a Valera no tiene una visión futurista. Es necesario hacer un ordenamiento urbano sustentable y en esto deben estar claros sus gobernantes en conjunción con la empresa privada y comunidades organizadas. Urge un acueducto eficiente en la prestación del servicio de agua de calidad. Mejorar su economía tomando en cuenta a los entes privados y elaborar leyes que faciliten la obtención de recursos propios y externos. Hay que valorizar el capital social que posee Valera; es decir, su gente como base del desarrollo de esa Valera que todos soñamos, dejar la marca de la política a un lado y pensar en la ciudad, en la ciudad hermosa con la participación de todos.

Mejor planificación

Juan Carlos Páez- Valera a su 202 años se presenta con su deseo de proyectarse al futuro, lamentablemente la politiquería no ha permitido que se ejecuten planes, proyectos que contribuyan a su desarrollo. Aspiro una Valera con una mejor planificación urbana donde el ciudadano se desplace por calles y avenidas limpias, bien alumbradas, que tenga aéreas de recreación, se debería de activar y reacondicionar el Parque Botánico, mejorar la red hotelera como incentivo al turista. Crear la Policía Municipal y turística que garantice la seguridad y algo elemental la señalización de sus vías.

Se desprende de esta opiniones que el deseo del valerano en estos 202 años de fundación, es la ejecución de acciones que den como resultado el desarrollo sustentable de Valera, de una “Valera Hermosa como su Gente”, una Valera que no sufra por agua, electricidad, transporte público, un eficiente servicio de aseo urbano, un desarrollo económico igual o mejor que en las grandes ciudades. De allí la lectura dada: Unificar a Valera para su transformación.

Decía la actual alcaldesa del Municipio Angie Quintana, el 30 de agoto en el Foro Bolivariano al presentar su programa de gobierno para el municipio “Trabajaré de forma distinta, por una nueva Valera hermosa como hermosa es su Gente” ¡Ojalá no sea una promesa más!

Cerramos este breve esbozo vivencial con una frase vigente de Don Manuel Isidro Molina en su texto “Valera la Ciudad del Misterio”. “Los valeranos de hoy, sobre todo quienes tiene el poder económico, la capacidad tecnológica y el poder del gobierno deben de tener la voluntad suficiente para corregir y saldar la deuda con la ciudad, mirando hacia el futuro, promover una ciudad más humanizada y estéticamente urbana”.

José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com