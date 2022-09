Por María Paola Puglia / Crónica Uno

Caracas. A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país, Isabel*, madre de dos niños, ha priorizado la compra de útiles escolares, pues quiere que sus hijos comiencen clases lo antes posible con todo lo necesario.

“ Se me ha hecho muy costoso comprar todo para el inicio de clases. Tengo dos hijos y solo he podido comprar algunas cosas pero para mí es prioridad ” .

La madre trabaja como repostera y contó a Crónica.Uno que, a pesar de tener la ayuda de su esposo, los ingresos de ambos no son suficientes para cubrir los gastos básicos. Pese a los obstáculos, Isabel quiere que sus dos niños comiencen las clases a tiempo.

“ Para mí las clases no deberían retrasarse, yo no quiero que mi hija se atrase más ” .

Este período académico 2022-2023 el inicio de las actividades escolares tendrá un retraso de más de dos semanas. Ya no será el 16 de septiembre, como sucedía incluso antes de la pandemia por la COVID-19, porque se rodó a octubre.

Isabel relató que en el colegio en el que estudia su hija, ubicado en la parroquia El Valle, no se podrá comenzar clases de manera presencial debido a unas reparaciones en la infraestructura de la institución.

El mandatario Nicolás Maduro aseguró, el pasado 21 de junio, que las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) repararían todos los centros educativos del país.

Sin embargo, a casi tres meses del anunció, aún hay colegios que no tienen las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes.

A Isabel le preocupa la educación de sus hijos y le parece injusto que los alumnos no tengan el tiempo suficiente para adaptarse de nuevo a la modalidad presencial de todas sus clases.

En su diagnóstico comunitario 2022, la plataforma de información humanitaria Hum Venezuela demostró con cifras la opinión de las familias sobre la educación pública en Venezuela. 74,7 % de los encuestados respondieron que han constatado el deterioro de la infraestructura de las escuelas básicas de su comunidad.

Luisa Pernalete, educadora del Centro de Formación y Educación de Fe y Alegría, explicó que no se manejan públicamente los datos de cuántas escuelas se encuentran listas para iniciar las actividades escolares.

“Comenzar en octubre no es una cosa buena. Mientras más largo es el receso, más desenfrenados llegan los muchachos al colegio”.

A la educadora le preocupa no tener el tiempo suficiente para cumplir los objetivos académicos, pues recuerda que los inicios siempre son lentos. Además, es importante crear el puente afectivo y realizar los exámenes diagnósticos que indican el nivel de conocimiento que tiene el estudiante.

Pernalete destacó que los cambios en la rutina escolar no ocurren desde la pandemia por COVID-19, sino que vienen de mucho antes.

“Ya tenemos años con la rutina escolar perdida. No había clases todos los días por los evidentes problemas de servicios. El agua es un ejemplo de ello, una escuela sin agua no puede funcionar. Todos estos problemas no se han arreglado. Incluso, se puede decir que se han agravado. Estamos en un país donde el agua no llega nunca”.