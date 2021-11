Cuando pienso en cada uno de los que dedican la vida a informar a nuestro pueblo me lleno de orgullo, pues su aporte para la libertad, progreso y desarrollo de nuestro pueblo es incuantificable y merece por mucho no solo del reconocimiento sino del apoyo de todos los que apostamos a un Trujillo Bueno, donde florezca la esperanza y el reencuentro de las voluntades de quienes tenemos la dicha de ser Trujillanos. De entrada, Dios les pague por su vocación y esfuerzo.

El Trujillo con el que sueño y al que les invito a formar parte no es otro que uno donde impere la justicia, la ley, la solidaridad, el respeto, la moral y la ética, la bienaventuranza construida desde el esfuerzo de cada madre, padre, hijo y hermano, donde no se señale a nadie por su forma de pensar, donde impere la voluntad de la gente y nunca más la de pequeños grupos que han desfalcado a Trujillo a lo largo de los años.

Conrado Perez Linares no es un solo hombre, es mucha gente, es familia, hijos, madre, esposa, hermanos y miles de personas que en su momento han apoyado y vuelven a apoyar al único que se ha atrevido a señalar a los corruptos en el estado, a demandar respuestas a las necesidades de la gente, a proponer soluciones, proyectar futuro, en fin, hacer frente a quienes nos gobiernan para buscar de forma real, y con apoyo de la gente un cambio de rumbo que nos permita prosperar como estado.

Quizás mi posición férrea de hacer gobierno con la gente y para la gente genere a algunos dirigentes políticos y políticos dueños de medios de comunicación algún malestar; por eso nunca me han acompañado pues su confort de creerse elite saben, se ve comprometido si Conrado Pérez Linares llega al poder. No es cosa nueva que cada vez que ven una oportunidad de atacarme lo hacen sin pudor y sin temor; ojala fuese así para señalar a los culpables reales de la crisis política, histórica, social y económica que vivimos, pero para eso si les da miedo.

Esta campaña electoral ha sido sin duda escenario para que las peores actuaciones de quienes se frustran al ver nuestro progreso hagan gala de cualquier cantidad de jugarretas para buscar descalificarme, cobardemente desde el extranjero algunos usan y abusan de las redes sociales y medios de comunicación para esgrimir las peores bajezas que dan fe de su precariedad moral; me han acusado de casi todo lo que se pueda acusar a alguien desde la comodidad de un teclado recibiendo a cambio Dinero de todos los Venezolanos que debería invertirse en escuelas y hospitales; a esos mis deseos sinceros para que Dios les permita reflexionar, corregir y sumarse a esta lucha.

Hoy algunos medios de comunicación intentan vincularme a un bochornoso y repudiable hecho, que es muestra de la complacencia del régimen con el narcotráfico; haciéndose de fotos viejas y desinformando groseramente, intentando hacer ver que varios de los implicados están relacionados con alguna de las organizaciones políticas que me acompañan, cuando no es así, e incluso están públicamente vinculados a los candidatos impuestos por Maduro; a lo que cabe preguntarse: ¿Cuál es el interés de no señalar al candidato de Maduro que sale de besos y abrazos con los implicados?, ¿Quién les paga?, ¿De qué bando están quienes buscan ocultar tan evidente hecho que involucra al gobierno con el Narcotráfico?, ¿Cuál es el Interés en Atacar a Conrado Pérez Linares?, ¿Con quién es el acuerdo?, ¿Estos que nos atacan reciben dinero del Gobierno, del Narcotrafico, o de quién?, ¿De dónde sale el dinero con el que se lucran quienes nos atacan sin fundamento usando los medios de comunicación?.

Pido a cada periodista del estado Trujillo se revele, así como yo lo hice, para que den uso de sus tribunas para informar a la gente, para lograr crear conciencia de cambio; pero además pido a los medios de comunicación no usar sus estructuras para atentar contra este gran equipo humano que lo que busca es un cambio real y rotundo a favor de nuestra gente.

Solo pido se diga la verdad pues ante Dios y el pueblo eso es lo que cuenta; en mi corazón jamás habrá espacio para el odio ni las miserias espirituales que deja el fracaso y el sentirse derrotado, hago votos para que reine la Moral y la Ética periodística, así como hago votos para que Trujillo salga adelante pues nuestro pueblo así lo necesita.

Conrado Antonio Pérez Linares

Trujillano, Candidato a la Gobernación de Trujillo.

