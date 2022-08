La noche de este lunes 22 de agosto se retomó, después de varios años, el Vacacional de Baloncesto en el municipio Boconó de la entidad trujillana.

A casa llena, en el Gimnasio Cubierto José Gregorio Quintero, fueron inaugurados los primeros juegos del torneo que finalizará el 27 de agosto. Un tradicional evento deportivo que por lo general reunía a decenas de aficionados del basquetbol.

El inicio del vacacional contó con la presencia de un buen número de espectadores, además de autoridades como el alcalde Alejandro García, la primera combatiente, Yulitza de García, el presidente del INDET Jesús «Trompo González», el presidente del IAMD, prof. Eduardo Rodríguez y el tren ejecutivo de la Alcaldía.

En la apertura se observó cómo fue recuperada y estrenada la pizarra electrónica, asimismo el tabloncillo y demás áreas internas y externas del recinto deportivo.

Al inicio, los presentes disfrutaron de la presentación freestyle del joven Cristofer González, así como de la entrega de reconocimientos a los homenajeados del baloncesto en Boconó: Heriberto Araujo, Oswaldo Porras, José Cruz, Juan Quintero, Agustín Infante, Luis Cruz, Carlos Hernández, Óscar Bastidas, Juan Quevedo, José Gregorio Quintero, Richard Camacho y Domingo Infante.

Juegos

Las selecciones participantes son: Barinas, Portuguesa, Lara Trujillo y Boconó. La categoría infantil inició a las 3:00 p.m., seguido del encuentro entre Colón Vs. Valle Verde, luego Alcaldía Vs. Barzalito en la categoría libre, mientras que los más esperados fueron los choques entre Portuguesa Vs. Barinas y Boconó Vs. Trujillo, que para emoción de todos, los anfitriones (Boconó) resultados victoriosos.

📝@karley_ale

📷Cortesía de @alcaldiadebocono

