Luzfrandy Contreras/DLA.- Botes de agua, roturas de tubería y trabajos sin terminar, son parte del panorama que se observa en el sector, además de las grietas, hundimientos y estragos en algunas viviendas de la zona, sobre todo en la parte media y baja de la comunidad.

Ana Buitrago, representante del consejo comunal en el sector, padece directamente de la afectación en su hogar, lleva viviendo allí desde hace 50 años, y considera que la falta de atención gubernamental ha llevado al abandono a estas comunidades.

«El problema que tenemos es de vieja data, como resultado de la afectación de las lluvias y las cloacas que tienen años que no las cambian y pasan por debajo de las tierras, es decir de nuestras viviendas, esto es aguas blancas y aguas negras. Las casas se nos están desmoronando, aquí nadie puede vivir porque todas las viviendas están partidas«, indicó la dirigente vecinal.

Temen que ante las inesperadas precipitaciones que se han registrado en la entidad, sus viviendas corran el peligro de desplomarse en efecto dominó. «Tengo una data de 97 viviendas afectadas, así como está la mía están prácticamente todas, en el piso y deterioradas, con las lluvias puede suceder una tragedia, eso es lo que tememos, necesitamos que el gobierno se aboque aquí con nosotros, para que nos den una solución», afirma Buitrago.

Por su parte, Carmen Chacón, también residente del barrio El Paradero, parte baja, explicó que desde hace dos años ha visto desplomarse poco a poco su hogar, el cual habita desde el año 1980 junto a su esposo sin tener a donde más ir.

«Esto ya tiene como dos años, antes no estaba así, mi casa no estaba así. Las demás viviendas si habían presentado daños por las lluvias, las cloacas colapsadas, y las tuberías dañadas. No tenemos a donde más ir, lo único que tengo es esta casita», expresó con tristeza la señora Carmen.

A pesar de haber realizado algunos trabajos de obra en el interior de su vivienda junto a su esposo, cada día encuentran una grieta más. Carlos Depablos, esposo de Carmen, explicó que a pesar de las necesidades económicas han tratado de avanzar en los arreglos de su vivienda, pero cada vez la situación empeora.

«Uno trata de buscar una solución porque de los gobiernos uno no consigue nada, ellos vienen revisan, dicen ‘no se preocupen’, pero no solventan nada. Da miedo cuando llega la lluvia y esto no es que digan que es la tierra, porque el verdadero problema es el colapso de las tuberías, estamos completamente afectados todos aquí abajo por las filtraciones que vienen desde las comunidades de arriba, barrio El Paradero parte alta, barrio Las Margaritas, Plaza Venezuela, Cuesta Los Colorados y hasta Pozo Azul, todas ellas registran botes de agua de vieja data», informó Carlos.

Residentes, esperan ser tomados en cuenta, mientras ven con preocupación el deterioro de sus hogares. «Tememos que la casita se nos venga abajo, es el día a día de uno, da dolor porque con tanto esfuerzo que se ha hecho todo, por fuera se ve bien y por dentro en el corazón está todo totalmente destrozado, da tristeza, da dolor», añadió.