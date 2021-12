En Táchira, un total de nueve jubilados de la Cantv han muerto esperando un servicio digno de atención médica, y uno de los trabajadores activos se encuentra en el IVSS bajo coma inducido tras padecer Covid-19. Mientras que 461 jubilados que aún están vivos se encuentran desamparados por parte de la Cantv.

Así lo dio a conocer José Linares, asesor legal de los trabajadores jubilados y pensionados de la Cantv Táchira, en medio de las 8va protesta frente a la sede la empresa estatal de Barrio Obrero, exigiendo a la empresa que responda por el servicio médico a los trabajadores.

«Tenemos un salario miserable de mendigo que no alcanza para sostener a nuestros familiares y nuestras propias vidas», expresó Linares.

Otro motivo de la protesta es la falta de discusión de la convección colectiva, lo que a juicio de José Linares, queda demostrada de la desidia de los directivos de la Cantv.

«El general Aldana, directivo de la Cantv, no da respuesta, no sabemos por qué el señor no responde, ni cumple con su obligación de atendernos», recalcó el jubilado, quien laboró por más de 30 años en la compañía.

La Fundafarmacia, asignada a los trabajadores de la Cantv tampoco responde por los medicamentos que requieren las personas. Mientras que, las clínicas privadas del Táchira se siguen negando a recibir al personal de la empresa telefónica del Estado, porque no pagan las deudas, relató el vocero.

Contrato colectivo vencido

José Rojas, secretario general del Sindicato Cantv -Movilnet Táchira, en nombre de todos los empleados, solicitó al Ministro de Trabajo que se aboque a la discusión del contrato colectivo de Cantv, el cual tiene tres años vencido.

«Nuestro salario es pírrico, no nos están atendiendo en las clínicas y no tenemos activo el Plan de Salud, la empresa no cancela», añadió.

Rojas denunció que un trabajador activo identificado como Pablo Calderón se encuentra bajo pronostico reservado en el Hospital del Seguro Social, bajo un coma inducido, por lo que señaló que es desconsiderada la situación que está ocurriendo en medio de la pandemia.

Trabajan bajo terrorismo

Miguel Alberto Marín Sánchez, trabajador activo de la Cantv, que lleva 34 años en la empresa, relató que laboran con las uñas, en vista que carecen de vehículos, dotación de herramientas, uniformes, con un sueldo que no les alcanza para nada.

«Nos exigen calidad para los clientes y a nosotros en la calle nos tienen timbrados como ladrones y que por cobros a los clientes y eso es mentira», refirió Marín durante la manifestación.

Denunció que la Cantv les exigen que resuelvan más de 12 averías cada día, pero además les persiguen y si el cliente les regalan una colaboración quieren tildarlos de ladrones y mandarlos jubilar.

«Yo me siento mal, porque ya estoy que me voy y a veces ni los carros tienen gasolina. No podemos ir a almorzar y debemos trabajar corrido sin almuerzo, eso no lo ven, solo nos dan látigo», exteriorizó.