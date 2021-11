Douglas Abreu / CNP 21627.-Habitantes del sector Giraluna 2 de Motatán se encuentran sin servicio eléctrico hace mas de 15 días, como consecuencia del daño sufrido por el transformador al ser impactado por un rayo, lo cual fue reportado de inmediato tanto a las autoridades municipales como a la empresa Corpoelec, de cuyos organismos aun están esperando respuesta.

Al respecto, en nombre de la comunidad declaro el vecino Israel Rodríguez, “Exigimos a las autoridades competentes que nos apoyen con el transformador que se daño, que no fue culpa de nadie, que el rayo que cayo lo quemo, no fuimos nosotros, la naturaleza pues. Hemos ido a todos lados, a la Alcaldía, a la casa de la alcaldesa (Janet Araujo), a Corpolelec, y no hemos recibido ningún apoyo”.

“No hemos querido salir a la calle a trancar la vía, respetándolo el derecho a las demás personas, pero ya esta bueno. Necesitamos que nos vengan a apoyar porque si no nos veremos obligados a trancar la carretera para ser escuchados por otra manera no hay. No podemos mas, hemos ido a todas las instancias y nadie nos da respuesta de nada”, advierten.

“Hasta cuando vamos a seguir soportando. Tenemos niños pequeños, personas enfermas, discapacitados de la tercera edad: Son más de 40 familias afectadas debido al transformador. Agradecemos a los organismos competentes prestarnos todo el apoyo posible”, pidieron.

Corpoelec solicito el transformador

Se hizo contacto vía telefónica con la ingeniera Luisa Salas de Corpoelec, quien respondió que efectivamente personalmente atendió el reclamo de los habitantes del sector Giraluna 2, durante una jornada social que se realizaba en dicha comunidad, procediéndose a hacer la correspondiente solicitud de un transformador ante el ministerio del poder popular para la Electricidad, de lo cual estamos ala espera.

Las personas afectadas, a través de la vecina Yoleida Valero, le manifestaron tener conocimiento que en las próximas horas estarían llegando a suelo trujillanos provenientes desde Caracas la cantidad de nueve (09) transformadores, en el marco de la visita del ministro Néstor Reverol, lo cual fue confirmado por Luisa Salas.

Esperan que no los dejen por fuera

En ese sentido, le dijeron que esperan que uno de esos transformadores sea para el sector Giraluna 2, porque no aguantan más esta situación. Durante la noche es un peligro transitar por la calle principal porque además de lo intransitable de la vialidad puede ser victima de la mordedura de serpientes, que deambulan por la zona que se encuentra totalmente enmontada. Se sienten abandonados por las autoridades gubernamentales.

Para finalizar, rechazaron la propuesta de conectarse al sistema eléctrico que alimenta el Centro de Motatán, porque sobrecargar y quemaría el transformador, siendo peor el remedio que la enfermedad. También, destacaron el trabajo del personal del Departamento de Mejoramiento Eléctrico de la Alcaldía de Motatán, ya que siempre han atendido el llamado cada vez que lo requieren, y están conscientes que en esta oportunidad la solución escapa de sus manos, y es justo, reconocerlo.

