Inicio estas líneas agradeciendo la invitación de mi querido amigo Luis Huz Ojeda; a participar en este importante registro histórico de algunas facetas de San Rafael de Carvajal. Ya son 352 años que cumple nuestra pequeña comarca y es importante cada año que pasa porque nos llenamos de nuevas experiencias.

En el recuerdo

En estas líneas quiero recordar a grandes amigos que estos dos últimos años me arrebato la pandemia del Covid 19, como lo fueron Javier Pérez y su esposa Yajaira García propietarios de la panadería “San Martín de Porres”, La profesora Delia Milanés, Carlos Julio Talavera mejor conocido como William, el Lcdo. Rafael Betancourt, el ex alcalde de Carvajal Richard Cabrices, el Dr. Rafael Colmenares, Don Luis Castellanos y otros más carvajalenses que no llegan a mi memoria de momento que fallecieron aquí en Venezuela y fuera de nuestras fronteras debido a la diáspora que comenzó en el 2017 hasta la fecha.

Esos grandes amigos cumplieron un rol importante dentro de nuestra sociedad, unos como políticos, comerciantes, educadores, médicos, farmaceuta, músicos y otras profesiones que ejercieron en vida; de cada uno de ellos me quedo una experiencia de vida que jamás olvidaré porque eran horas de largas tertulias y preguntas que les hacía por curiosidad, ya que siempre he tenido presente que todos los días aprendo algo nuevo.

Aprendizaje constante

De la persona que más aprendí fue de mi querido casi hermano Javier, hablábamos largo y tendido de lo que es el ramo panadero y lo difícil que es mantener un negocio de este tipo con la crisis económica que nos tocó vivir en los últimos años, pero también conversamos mucho de fútbol y otras disciplinas deportivas que a él le gustaban y me siguen gustando. Javier poco iba al estadio, pero siempre me preguntaba por Trujillanos y porque en algunos partidos no se le daban los resultados; esa curiosidad de él se daba por su relación familiar con Pedro «El Chato Venegas y Marcos Mathias porque eran sus cuñados, el gordo como también se le conocía siempre cargaba los uniformes puestos que le regalaba Marcos de donde ha trabajado como asistente técnico de Rafael Dudamel.

Honor a quien honor merece

Siempre he dicho que los homenajes más bonitos son en vida y cuando me tocó trabajar como jefe de prensa en la alcaldía de Carvajal y estaba cerca el aniversario de la fundación de la Cejita me preguntaron a quienes homenajeamos este año, mi respuesta fue a Lila Morillo y Don Luis Castellanos como patrimonio culturales vivientes de nuestro pueblo, también algunas personas sobresalientes como Javier Pérez, Tulio Barrueta, Ángelo Cavalieri, Ramón Matheus Talavera y otros más, para resaltar las diferentes actividades que se desarrollan en la antigua Sabana Larga, allí se les reconoció a dos de los que ya no están con nosotros.

Sé que muchas personas perdieron un ser querido por estos más de dos años de pandemia, unos perdieron a sus padres, otros a sus hijos, algunos perdieron hermanos y así sucesivamente, en verdad lo siento mucho. Afortunadamente en mi entorno cercano solamente padecimos de Covid algunos miembros de la familia, pero no se me fue ningún ser querido, pero sí muchos amigos cercanos que hasta el día de hoy los extraño mucho y en verdad hacen mucha falta.

En lo mucho que he leído a cerca de la pandemia dice que cada cien años se repite, pero esta vaya que ha durado un poco más que la gripe española de comienzos del siglo XX, en verdad es lo más feo y raro que me ha dado en cuanto a enfermedades que he padecido y no se lo deseo a nadie, hay personas que tienen un muy buen sistema inmunológico que aún no les ha tocado vivirlo, les recomiendo que se cuiden para que no les toque.

Compilador Luis Huz Ojeda