El lunes se cumplió con un experimento de paso peatonal en el puente internacional Simón Bolívar que une a Venezuela con Colombia por San Antonio del Táchira y Villa del Rosario de Norte de Santander. El martes el representante del gobierno de Nicolás Maduro, diputado y candidato a la gobernación tachirense, Freddy Bernal, se apersonó en la zona y dejó formalmente establecido el paso peatonal después de un año y nueve meses de cierre.

Desde Colombia el paso peatonal ya había sido ordenado, luego del cierre en marzo del 2020 por la pandemia. La apertura se dio de manera unilateral el 2 de junio del 2021, mientras en Venezuela el cierre continuaba y el paso se hacía por los caminos verdes llamados trochas, lo que implica cruzar por el Río Táchira y cuando el caudal crece es altamente peligroso, cobró al menos media docena de vidas en el último año. Además, esos pasos están controlados por grupos subversivos como guerrilla, paramilitares y civiles armados, quienes cobran en pesos colombianos por permitir transitar la zona.

Fue hace tres semanas, el 4 de octubre, cuando Freddy Bernal junto a altos funcionarios del gobierno nacional anunciaron la apertura de la frontera, pero en el discurso no dejaban claro el alcance de la apertura porque expresaba Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, que abrirían para el intercambio comercial a partir del 5 de octubre. Lo que sí se hizo evidente fue el retiro de los contenedores colocados en los puentes en febrero del 2019, tras el intento del paso de la ayuda humanitaria que encabezaba Juan Guaidó.

Esos contenedores solo dejaban un estrecho margen de poco más de un metro para caminar cuando se permitía el cruce. Un espacio incómodo, mal oliente y que transmitía a los transeúntes un vejo de humillante trajinar, porque más del 80 % del puente estaba ocupado por esas estructuras metálicas, que incluso se llegaron a pintar como un símbolo del gobierno venezolano, porque llevaban el amarillo, azul y rojo, a pesar de lo detestado de esos containers, tal y como era expresado en redes sociales por los venezolanos.

Tras el retiro de los contenedores se permitió el paso discriminado de personas por el puente Internacional Simón Bolívar. Solo tenía acceso los escolares que viven en la frontera del lado venezolano y que estudian en Colombia, así como quienes deben acudir al vecino país por razones médicas diversas, pero debían presentar las pruebas que confirmaran ese argumento.

Se irá regularizando relaciones

El paso peatonal se restringe solo al puente internacional Simón Bolívar; el puente Francisco de Paola Santander servirá, de acuerdo a Freddy Bernal, para el intercambio comercial binacional. Mientras que el puente de Tienditas, el más nuevo construido, sigue sin que se le proyecte un uso.

El intercambio binacional sigue sin ocurrir, nada de lo que se tenía proyectado desde Venezuela se está ejecutando en esta materia.

Pero Freddy Bernal dijo desde la frontera este martes, que confía se avance a la normalización de las relaciones binacionales, “se irá regularizando las relaciones con Colombia indistintamente de la posición del presidente Duque, porque la relación del Norte de Santander y Táchira, es una relación de amistad y de cordialidad”, indicó.

Bernal no dio mas detalles de esta medida de apertura, pero muchas interrogantes quedan entre la población, como la sellada de pasaporte venezolano para salir del país hacia Colombia, con otros destinos del mundo, es un aspecto que deberán aclarar las autoridades correspondientes.

Los primeros pasos y la norma

Desde hace 19 meses muchos venezolanos que deben ir a Colombia no habían puesto un pie en el puente internacional Simón Bolívar, solo las trochas eran la opción. Arriesgaban con ese cruce hasta la vida, pero se veían obligados a hacerlo por la necesidad que va desde motivos de salud, viajes al exterior, hasta migración forzada. Pero este lunes de manera sorpresiva pudieron de nuevo poner un pie en el puente.

Este martes el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios explica nuevamente a través de sus redes sociales la normativa que rige para poder ingresar a su país.

Señaló tras la apertura peatonal por parte de Venezuela que, “desde el pasado 2 de junio está abierta la frontera de Colombia con Venezuela, por decisión del presidente Iván Duque, desde esa fecha no solo existe el canal humanitario que se estableció aún en tiempos de pandemia durante 14 meses, sino que todas las personas colombianos y venezolanos puede salir desde Venezuela en un horario que va de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un sistema de pico y documento”.

Explica el alto funcionario de Migración Colombia que los venezolanos podrán cruzar a su país en fecha par, cuando su cédula termine en número par; y en los días impares cuando su documento termine en un número impar, “los colombianos no están sujetos a esa restricción”, afirmó.

Es decir, los días del mes pares podrán cruzar a Colombia desde Venezuela las personas con cédula de identidad número 0,2,4,6,8; mientras que los días impares del mes podrán ir al vecino país quienes posean cédula que finalice en 1,3,5,7 y 9.

No hay comercio binacional

En cuanto al comercio binacional, terrestre de carga, el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa Palacios dijo que están trabajando en los protocolos para reestablecer esa operación, “quiere decir que todavía no es posible esta operación. Quiere decir que en este momento todavía no es posible movilizar carga por el Norte de Santander, como si es posible por la Guajira. No está permitido el paso de vehículos por esta zona, como tampoco está permitido el paso de buses que transporten personas”.