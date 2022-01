Nueva York, 6 ene (EFE).- The New York Times ha alcanzado un acuerdo para adquirir la web estadounidense de información deportiva The Athletic por unos 550 millones de dólares, según adelantó este jueves el medio especializado The Information.

Las dos compañías llevaban varios meses negociado la posible compra, que The Athletic también había discutido con otras empresas como Axios a lo largo del pasado año.

The Athletic, un medio digital especializado en deportes y solo accesible bajo suscripción, cuenta con 1,2 millones de abonados de pago y puede ayudar a The New York Times a cumplir con su meta de alcanzar los diez millones de suscriptores para 2025 (actualmente tiene algo más de ocho millones).

Puesto en marcha en 2016, el medio ofrece cobertura de numerosos deportes tanto a nivel nacional como local en Estados Unidos y cuenta además con una edición para el Reino Unido.

Con sede en San Francisco (EE.UU.), el proyecto se puso en marcha en 2016 y ha contado con importantes aportaciones de inversores, lo que le ha permitido reclutar a numerosos periodistas muy seguidos y expandir rápidamente su audiencia.

Pese a ello, The Athletic nunca ha sido rentable y no espera tener beneficios hasta 2023.

En 2020, el medio recortó su plantilla como consecuencia de la pandemia de la covid-19, que paralizó temporalmente muchas competiciones deportivas.