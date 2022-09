NOEL SAN VICENTE logra triunfar nuevamente con el Zamora, al que volvió a dirigir casi una década después. En esta escuadra se hizo sentir su gestión de trabajo, logrando clasificar a Copa Libertadores, a pesar de tener una nómina bastante corta y busca convertir en pentacampeón al elenco blanquinegro. Su continuidad aún no está segura y lo vinculan con Mineros Por cierto que Jovany Welch ha sido de los mejores importados del campeonato. El panameño es protagonista como volante de primera línea, en las filas de la aguerrida furia llanera, tal como lo expresan Carlos Vargas y Ricardo Paracuto. En Barinas lo apodaron como el “Rastrillo”, por su gran capacidad para cortar jugadas. Su rendimiento ha sido abismal y es uno de los grandes ídolos de la afición llanera…Charlis Ortiz en uno de los jugadores más rendidores con el sorprendente conjunto de Metropolitanos, aportando ocho goles, siendo el principal referente ofensivo del elenco violeta, que dirige el profesor José María Morr…Argentina es una cuna de altos quilates, donde nacen muchos defensas centrales de gran calidad, en este caso me refiero a Lisandro Martínez, una de las gratas revelaciones en el Manchester United, quien dicta cátedra y es todo un general en la última línea. El zaguero mide solo 1,75 y una de sus grandes virtudes, es su potencia para anticipar en el juego aéreo. Es agresivo, rápido y dicta cátedra a la hora de romper líneas, con solo 24 años de edad, ya lo comparan con Daniel Pasarela y Roberto Ayala…EL HISTORICO Carl Herrera debuto un 12 de noviembre de 1992 en la NBA, con el plantel de Houston y colecciona dos anillos como campeón con esta franquicia, donde estuvo cuatro años, tres con San Antonio, uno con Vancouver y uno con Denver. En total la perla negra disputó 465 partidos, 110 como titular, sumando 2.481 puntos, 1.690 rebotes y 261 asistencias. Su promedio en general fue de 5.3 puntos y 3.5 rebotes por juego. Su último duelo lo jugó un 5 de mayo de 1.999 ante los Rockets. También es recordado, ya que fue uno de los héroes de Portland y durante su pasantía por la mejor liga del mundo, fue considerado uno de los cien latinos más influyentes en Estados Unidos…Impresionantes los progresos que ha tenido como jugador Yoanner Sifontes. En la continuación del torneo Americup, ante los mexicanos estuvo rendidor repartiendo once asistencias…El súper prospecto Garly Sojo, ya lleva once juegos disputados con la Vinotinto. Su máxima producción en un encuentro han sido 17 puntos, fabricados ante Bahamas…Dura baja para Gladiadores, tras la expulsión de Michael Carrera…….EL MEXICANO Julio César Chávez ha sido uno de los mejores boxeadores de la historia. Entre 1980 y 2005 en 115 peleas disputadas, el azteca fue una fiera en el mundo de los cuadriláteros, ganando 107 combates, de los cuales 86 fueron por la vía del nockout, en 6 se fue sin decisión y solo perdió 2. Colecciona tres títulos mundiales en tres divisiones diferentes de peso: Súper Pluma, Ligero y Súper Ligero. Ganó de manera consecutiva sus primeras 87 presentaciones. Un verdadero fuera de serie el nativo de Ciudad Obregón….QUE PODER el de Aaron Judge en la presente campaña de las Grandes Ligas. El espigado jardinero de los Yanquis proyecta dar cerca de 70 jonrones y amenaza con romper la marca de más cuadrangulares en una zafra, que está en poder de Barry Bonds, quien en la 2001 conecto 73…. Gran saludo para los consecuentes lectores Leo Roa, Johnny Enrique Vidal, Eduar Lugo, Rafael Gainze, el maestro Frank De Pablos, Alexis Andrades, Carlos Rueda, José Francisco Benítez, José Ramón Castañeda y Juan Manuel Mouro. También un abrazo grande para el príncipe Andry Osorio, quien está radicado en Panamá. Congratulaciones también para el gran Giuseppe Ficetola, el fanático número uno del Nápoles de Italia, quien estuvo de cumpleaños y mis palabras de condolencias para el apreciado amigo Pedro Marrero, por el fallecimiento de su honorable esposa Victoria Hernández…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

