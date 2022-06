GRAN DEMOSTRACION del cuadro de La Guaira en Barinas. Segunda victoria seguida para los guerreros naranjas, que se meten en puestos de pelea por avanzar a la siguiente fase El Zamora lucia imparable, impulsado por el exitoso estratega Noel Sanvicente. Una falla en salida de su portero, fue la causa de la dura derrota…A estas alturas del campeonato, observo a un Metropolitanos cada vez más cohesionado y aguerrido, mientras que Táchira ha tomado un segundo aire y se espera el despertar de los decaídos Monagas y Caracas, en esta segunda vuelta del certamen…La lista de los clubes morosos es bastante larga. La Federación debe poner mano dura en beneficio de los afectados. Dígame en la Segunda División, Llaneros ya va para cuatro meses que no le cancela a su plantilla …Un golazo el que marcó el charrúa Mauro Fernández con Portuguesa, al estilo Roberto Ayala, en la victoria contra Aragua, para darle más oxígeno a la tropa de Alí Cañas. Próximo partido para los Lanceros visitando a Hermanos Colmenarez, un clásico que promete emociones y que echara candela en el estadio “La Carolina”. Por cierto que el periodista Benjamín Parada Herrera, hizo un documental bien completo sobre la historia del conjunto cinco estrellas, donde hace mención a los jugadores más destacados y a la época dorada de esta divisa. El elenco rojinegro no acude a un evento internacional desde 1985… A sus casi 35 años, que cumple la próxima semana, el astro Lionel Messi sigue mostrando su gran magia como un jugador de otra galaxia. El rosarino colecciona 292 asistencias, solo le faltan 8 para llegar a las 300 y convertirse en el único jugador de la historia en llegar a esta histórica marca y más de 300 dianas, que bárbaro…Magistral lo del entrenador colombiano Luis Fernando Suarez, al llevar al Mundial a la guerrera selección de Costa Rica. El técnico cafetero ya había hecho lo propio con Ecuador (2006) y Honduras (2014)…22 DE OCTUBRE, la fecha inaugural del beisbol venezolano, merecido homenaje al destacado comunicador social y gran amigo Domingo Álvarez, quien cumpliera una excelente labor como gerente general de la liga, profesional muy admirado como un gran ejecutivo en esta disciplina. Magallanes y Caribes favoritos. Leones buscara resurgir al igual que los Tiburones…A juicio de Derek Jeter, el mejor pitcher que enfrentó fue al dominicano Pedro Martínez. El norteamericano también tuvo palabras de elogio para su compatriota ya fallecido Roy Halladay…Eugenio Suarez sigue chocando bien la bola para mantener su gran ritmo jonronero. El toletero guayanés proyecta conectar más de 40 bambinazos con los Marineros y viene aprovechando las oportunidades que le brinda el manager Scott Servais. “Me he preparado bastante bien, siempre pensando hacia adelante”, dijo el antesalista. Venezuela tiene un hermoso vientre para darnos peloteros de alto calibre…EL ANIQUILADOR Sthephen Curry vuelve a brillar con los Warriors, quienes se proclaman en la NBA. Se esperaba mucho más de Boston. La escuadra dirigida por Steve Kerr mostro su grandeza. Méritos también para Klay Thompson…Javinger Vargas es uno de los jugadores de jerarquía en las filas de Centauros. El mirandino está fajado en los entrenamientos con la misión de ser protagonista en el conjunto llanero. El alero de 2,02 ha formado parte de la selección nacional. Todos los conjuntos ponen a tono en sus respectivas sedes…José Ascanio representa jerarquía para Guaiqueríes…Abrazo grande para los consecuentes lectores José Francisco Benítez, José Clemente Pérez Oraá, Juan Delgado, Gil Adolfo Leal, Richard Lugo y Héctor Cabezas, residentes en los Estados Unidos…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

