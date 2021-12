Majadahonda (Madrid), 11 dic (EFE).- El pasado verano, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, insistió en el fichaje de Antoine Griezmann, un futbolista «diferente dentro» de su equipo, porque «es talento más esfuerzo más sacrificio más saber competir más poder jugar en cualquier lugar del campo», según expresó este sábado rumbo al derbi de este domingo ante el Real Madrid, un rival cuya «contundencia defensiva potencia todas sus armas ofensivas».

Ya no rota -como los primeros encuentros- el delantero francés, que jugará su undécimo partido consecutivo como titular, protagonista en nueve goles en los diez encuentros más recientes -seis los marcó él y otros tres se los dio a sus compañeros- y la referencia ofensiva en el desafío que aguarda este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, con Luis Suárez dentro de la convocatoria, tras sus molestias musculares en Oporto, aunque, previsiblemente, de inicio como suplente.

«Antoine siempre quiso volver y está donde quiere estar. Ojalá pueda seguir mejorando y creciendo, porque lo necesitamos sobre todo desde los esfuerzos que ha mantenido en estos últimos partidos. Todo lo que tiene de talento no se lo quitará absolutamente nadie. Eso es lo que le hace diferente dentro de nuestro equipo; talento más sacrificio más esfuerzo más saber competir más poder jugar, como lo hizo el otro día, en cualquier lugar del campo, como carrilero izquierdo cuando echaron a Carrasco. Qué vamos a contar de Antoine que ya él no haya demostrado en el campo», recalcó el técnico argentino.

«Es un partido muy importante para él y para el equipo», expresó Simeone, que no lo considera tan definitivo para la Liga como se presupone por los diez puntos de desventaja -con un encuentro menos- del Atlético respecto al liderato del Real Madrid: «Siempre nos apresuramos a decir ‘éste es el final’, ‘éste es el principio’, ‘se acaba la Liga’… Y la Liga siempre va a ser competitiva, porque hay muy buenos equipos. Hay un grupo de cinco o seis equipos en la parte de arriba que trabajan muy bien. Y nosotros, como siempre, partido a partido. Es nuestro lema y no vamos a cambiar».

«Vamos a jugar un partido muy importante como lo siempre lo es contra nuestro rival. Seguramente, ellos están en un gran momento. Han demostrado con la llegada de Ancelotti una contundencia defensiva que les potencia todas sus armas ofensivas», analizó Simeone, que habló de Vinicius, «que viene trabajando muy bien, encontrando el gol, con un juego muy vertical y muy dinámico y con un futuro y un presente muy bueno», pero enfocó a Karim Benzema cuando señaló «el faro del fútbol del Real Madrid desde hace diez años».

«Tienen un nivel muy grande todos. Son un equipo con jugadores de mucha experiencia en mitad de campo, donde manejan los ritmos de juego, las alturas de las presiones, cómo ordenar a toda la gente que ha llegado al equipo. Es un equipo siempre muy competitivo», valoró.

«Desde que estamos siempre hemos podido competir, a veces con más acierto y a veces no, pero siempre con partidos competitivos. Sé que los últimos diez partidos (de Liga) ellos ganaron cuatro y empatamos en seis ocasiones. Y siempre fuimos competitivos. Ellos lo saben, que mañana no tendrán un partido fácil», abundó el técnico en rueda de prensa.

En la convocatoria estará Luis Suárez. En el once parece que no. «Mañana va a estar dentro del grupo y tomaremos la decisión de si empieza o entra después», confirmó Simeone, interrogado después por si sería un golpe duro para Joao Félix si este domingo no juega el derbi. «No sé lo que significa jugar porque puede jugar 30 minutos y ser determinante y puede jugar 60 y hacer un mal partido. No sé a lo que te refieres a jugar», contestó a la pregunta el técnico.