Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- El candidato a la alcaldía de Boconó periodista Jair Emiro González, se sintió muy satisfecho cuando le fue requerida su impresión en cuanto a la aceptación de sus aspiraciones y el resto de los candidatos a los cargos de elección popular en representación de los cuatro circuitos, así como candidatos lista que conforman la jurisdicción boconesa. Expresó su regocijo, a la vez que hacía un reconocimiento a los miembros de su equipo que de manera conjunta con las organizaciones partidistas que le apoyan: Fuerza Vecinal y Centrados, que con otras organizaciones le han brindado el apoyo para que como representante de la Sociedad Civil llegue a desempeñarse como primera autoridad civil municipal.

Debo decir que en las 12 parroquias del municipio hemos estado corroborando cada uno de los problemas que confrontan, así como las posibles soluciones que las mismas comunidades plantean para salir del abandono en que se encuentran.

Para nosotros es muy importante realizar estas visitas parroquiales, porque así podemos darnos cuenta de cuáles son los problemas más comunes que se confrontan y ver si es posible que al sectorizarlos, sean más fáciles las posibles soluciones. No hay que olvidar que en los campos se están generando una serie de problemas que también afectan al país especialmente cuando se trata de la producción agrícola, que quizá por múltiples factores no se está produciendo en gran escala, pero que igualmente son cosechas que muchas de ellas se pierden, porque la vialidad está en pésimas condiciones además de la escasez y altos costos de los: Insumos, no hay créditos, aunado a la falta de combustibles: Gasolina y gasoil, entre otros obstáculos que se les presentan.

Misión de Observación Electoral

También nos mostró su satisfacción por el reciente encuentro sostenido con las representantes de La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE), que han venido para estar presentes en las elecciones del próximo 21-Nov, que como voceros internacionales están revestidos de la autoridad que les permite ponerle coto a las irregularidades, en caso que estas llegasen a suceder

Nosotros los venezolanos como verdaderos protagonistas del debate electoral, deseamos que las elecciones se desarrollen en tranquilidad y armonía, pero que en caso que existan alguna irregularidad, de inmediato se proceda a poner los correctivos que sean necesarios, para que el proceso sea lo más transparente posible.

No hay duda – señaló González – que en procesos electorales anteriores, siempre estamos bajo el riesgo de las manipulaciones que quizá en esta oportunidad pretendan repetirlas, como es el caso del famoso trencito (Una sola persona guiando a todo el que llegue, aunque el auxiliado no presente ninguna discapacidad, ni por vejez, ni menos física o que se pretenda hacer ver que no sabe leer); de todo esto vamos a estar muy pendientes y mediante la vigilancia que sea necesaria lo que se detecte será notificado a los observadores que estarán en nuestro Estado.

Es muy importante lo de la colaboración del Plan República con los Electores, los representantes de las organizaciones partidistas, la sociedad civil, los miembros y testigos de cada mesa donde debe imperar el respeto por quienes estamos participando en el proceso electoral, donde no hay distinción, porque todos gozamos de los mismos derechos.