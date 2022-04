Jubilados y Pensionados del Seguro Social en el estado Trujillo protestaron en el municipio Valera para reclamar el desacuerdo en cuanto al aumento del salario otorgado, que no satisface las necesidades económicas de la actualidad.

Los ex trabajadores públicos del Seguro Social en el estado Trujillo, quienes trabajaron por más de 40 años aseguran que todo el esfuerzo de trabajo no lo ven bien remunerado, lo que les cancelan no les alcanza para su sobrevivencia.

Euridises Peña, presidenta de la asociación dijo «se nos ha violado nuestros derechos de la contratación colectiva, no solo de los jubilados, también de los activos, se rebajó la prima por antigüedad y la profesional, no es justo esta situación».

La vocera exige desde el estado Trujillo justicia y atención oportuna ante los planteamientos que vienen realizando todo ese sector afectado a nivel nacional.

Entre los asistentes indicaron que los que devengan no les alcanza para cumplir sus tratamientos médicos, deben en muchos casos dejar de tomarlos porque deben comprar algo de alimentos, de esta manera su salud e integridad se va desmejorando y su vida corre peligro.

