Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La reconocida periodista y conductora colombiana Patricia Janiot reveló este jueves que abandona la cadena televisiva Univision porque su situación familiar se había vuelto “insostenible” al estar separada de sus familiares.

En un breve video difundido en Twitter, Janiot agradeció a quienes le han mostrado apoyo desde que el 8 de septiembre anunció su salida durante su última aparición en el Noticiero Univision.

“Les debía este mensaje de agradecimiento por esas palabras hermosísimas que me han escrito en los últimos días, mensajes de aliento, de felicitaciones, de agradecimiento, de admiración y de buenos deseos. Los aprecio muchísimo, los valoro sobremanera. Me han emocionado, me han conmovido, sobre todo en esta etapa tan importante de mi vida. Gracias de corazón”, dijo.

Explicó que su cambio de la cadena CNN a Univision le significó mudarse a Miami hace cinco años, lo que la alejó de sus familiares.

“Mi esposo y mi hijo viven en Atlanta (Georgia), mi hija vive en Los Ángeles (California) y yo vivo en Miami (Florida). Mi cambio a Univision significó que me mudara a Miami y no pude convencer a mi esposo de que se mudara también. Llevábamos cinco años yendo y viniendo entre Atlanta y Miami. Esto era ya insostenible; esta relación familiar a distancia era muy difícil”, relató.

Asimismo, dejó entrever su planes a futuro, descartando al parecer un posible regreso a su natal Colombia.

“Algunos también se imaginaron que al decir que era hora de regresar a casa, como lo dije en mi último mensaje de despedida, significaba que regresaba a Colombia o que iba a trabajar con alguna otra cadena de televisión”, expuso.

“La verdad es que quiero hacer una pausa para concentrarme en proyectos personales en los que he venido trabajando”, abundó.

Finalmente, la periodista invitó a sus seguidores a continuar en contacto con ella a través de las redes sociales “como hemos venido haciéndolo desde los últimos años”.

Al anunciar su salida de Univision la semana pasada, la conductora de 64 años dijo que su decisión obedecía a “razones familiares” y que coincidía con “los planes de la compañía”.

Janiot, ganadora de un premio Emmy, desempeñó diversas tareas en Univision, incluyendo la de presentadora principal del noticiero nocturno de la cadena a la que se unió en 2017 tras renunciar a CNN en Español, donde trabajó durante 25 años.

«Aunque dejar CNN fue una decisión difícil, sentí que era hora de enfrentar nuevos desafíos y estoy encantada de tener la oportunidad de hacerlo en Univision», dijo entonces.

