En la búsqueda de opiniones sobre los recién comicios electorales consultamos al ingeniero, empresario Miguel Gutiérrez

¿Cómo interpreta usted las elecciones del pasado 21 de noviembre celebradas en nuestro país?

De plano nos dijo- La oposición ganó en Trujillo y se demostró que todos hacen falta, sumando los tres bloques contrarios al gobierno, los votos llegan casi a los 140 mil, que nunca en unas elecciones para gobernador del estado la oposición haya obtenido, el error fue la dispersión. Confesó que en su caso particular “apoyamos a JH, creo que era el político más coherente en cuanto al llamado a la participación, protagonista desde el principio en la búsqueda de las primarias para dirimir diferencias desde las bases de cada partido, un mes antes de la elecciones se hizo el esfuerzo para unificar la candidatura de JH y Carlos Andrés González,(CAG), hasta se propuso el método de las encuestas, al final ninguna resultó ya que CAG debía consultar a su partidarios, resultado no se dio el acuerdo”.

Expresó Miguel Gutiérrez que a pesar de esta traba la oposición trujillana no tiene porqué sentirse mal o pesimista antes los resultados ya conocidos, de no tener ninguna alcaldía ahora cuenta con 8 en los municipios de importancia en la producción agrícola y pecuaria, gana en: Urdaneta, Carache, Campo Elías, José Felipe Márquez Cañizales, Motatán, Andrés Bello, Monte Carmelo; si nos referimos a los centros urbanos se obtuvo una extraordinaria votación a través de Arquímedes Valera, en el caso de Boconó el líder natural Jair Emiro González pierde por un escaso margen. Además no se tenían diputados hoy se tienen dos vocerías en el Consejo Legislativo.

Pasadas ya las elecciones se observa en el bloque de la oposición un cierto debilitamiento de ánimo, según los discursos de algunos dirigentes

-El discurso y posiciones pesimistas hay que derrotarlo, se avanzó, como dice el dicho “perdiendo también se gana”, se tiene -te repito- representación municipal, concejales en todos los municipios del estado, estén el MUD, Alianza Democrática e Independientes, suman una fuerza importante de contrapeso al gobierno.

Otra lectura que tenemos que hacer de este proceso eleccionario es que queda en evidencia que la tarjeta de la MUD (La Manito), tiene peso y debería seguir siendo el arma electoral en el país. Otra lección es que la tarjeta de AD, judicializada fue protagónica, los adecos no entendieron la línea partidista, impidiendo un mayor número de votos a favor de la oposición democrática.

Afirmó Gutiérrez- numéricamente surgen tres fuerzas del movimiento opositor a la manera de la conducción del Estado: MUD con 42% del electorado, AD con 26% e Independientes de oposición con 32%.

Ante el escenario que Ud., describe ¿qué deberían hacer las fuerzas opositoras al gobierno?

–Una verdadera reflexión, sincera, honesta y desprendida del emocionalismo político, puesto que todos hacemos falta y se tiene la gran oportunidad de cambiarle el rumbo al país; te explico: el chavismo bajó su votación, caso Trujillo, pierde un promedio de 100 mil votos, en comparación a la última elección Rangel Silva gana en el año 2017 con 201.300 votos y Gerardo Márquez este año 2021 obtiene 101.798 votos, pierden 8 alcaldías, 2 diputados, se reflejó el descontento y se demostró que el gobierno va en picada; reconociendo también que estas elecciones se realizan en el peor momento tanto del PSUV; pero también el peor momento de la oposición, donde faltando dos meses para el proceso comicial se discutía en el G4 si se participaba o no, cuestión que medio se recompuso al final.

No está claro entonces el panorama político para los 3 frentes de los opositores, a su juicio ¿qué hay que hacer?

-¡Bueno! los tiros van por la posibilidad no negada de lograr una unidad, pero antes de dar ese paso necesario, hay que rehacer el todo, para poder recomponer las partes. Y este año 2022 deben ser elegidas las autoridades de los partidos judicializados por el TSJ en conchupancia con el CNE, se deben tener autoridades legítimas que permitan la recomposición del todo, para unificar las partes; cosa que a la administración del Estado no le interesa, para seguir fracturando a los demócratas opositores en su conducción nefasta de Venezuela.

Lo que pretendo especificar es que se debe procurar cumplir, nos guste o no, lo dictaminado por el TSJ, legitimar a las autoridades partidistas y así lograr una sola vocería en las negociaciones para la unificación del todo, afirmó Gutiérrez.

¿Cuál sería su mensaje final a estos ciudadanos que se oponen al gobierno y tiene cada uno bloque como Ud. señala su fuerza o piso político en el estado Trujillo?

-Que entiendan que urge una recomposición de la oposición, necesaria para asumir la organización política ante los nuevos escenarios de la política electoral rumbo al 2024. En relación a Trujillo comprender que surgen nuevos factores políticos, se deben de llamar. Por último comprender que el pueblo reclama la unidad opositora, pero esta debe de tener un solo objetivo, un solo discurso y una sola estrategia.

José Rojas

Jose.rojas@diariodelosandes.com

Fotos Cortesía de Leonardo Montilla