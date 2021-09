Luis “El Teacher” Cárdenas.- La leyenda viva venezolana del béisbol de las grandes ligas, Miguel Cabrera, sigue adornando cada día más sus registros y records, mientras se acerca cada vez más a la redonda cifra de los 3000 imparables, luego de conectar este sábado tres, remolcando además cuatro rayitas, para echarse a los Tigres de Detroit a los hombros en su victoria 5×1 sobre los Reales de Kansas City, donde su compatriota, el receptor Salvador Pérez no tuvo una noche destacada a la ofensiva.

Cabrera pegó un doblete en la parte baja de la sexta entrada, para de esta manera ayudar a su novena a un rally de tres carreras que le permitieron tomar la ventaja en el marcador 3×1, luego que la realeza se había adelantado en el quinto episodio.

En la octava entrada pegó otro indiscutible con el que fletó dos anotaciones más y liquidó el duelo a favor de los felinos, que contaron con el apoyo monticular del abridor Tarik Skubal, quien trabajó cuatro episodios, donde solo permitió un imparable, mientras que el relevo completó la faena, permitiendo una carrera sucia.

Así, el slugger, quien hoy actuó como bateador designado, se fue de 4-3, con su doble 596 que lo deja a cuatro de los 600, remolcando cuatro para llegar a las 1804 fletadas, colocándose a ocho impulsadas de la marca de Frank Robinson, quien ocupa el puesto 21 de todos los tiempos en ese departamento.

Por su parte, por los Royals, Salvador Pérez no tuvo suerte con el madero la noche de este sábado y se fue de 4-0, mientras que el dominicano Ervin Santana no pudo hacer nada en su labor de relevo, siendo víctima del tercer incogible de Cabrera, por lo que permitió tres rayitas sin sacar ni siquiera un out.