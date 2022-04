El ingeniero Luis Artigas, en su condición de ciudadano, expuso ante Cámara Municipal lo que considera una calamidad pública como es la crisis del agua que vive la ciudad de Valera.

Mencionó, quien otrora fuera miembro del Sistema Hidráulico Trujillano, que esta situación afecta a 5 municipios, especialmente a Valera, donde hay comunidades que solo reciben este servicio una vez cada treinta días o por horas, lo que deteriora en gran manera su calidad de vida y su salud como seres humanos. Valera debe ser declarada en emergencia.

Fallas graves

Refirió Artigas la preocupación por la gran proliferación de camiones cisternas llenando agua de manera gratuita en el llenadero de Santo Domingo “de cada 10 camiones, 9 son prestatarios de entes privados, vendiendo el litro de agua a las comunidades con precios exorbitantes, lo grave es que no poseen ningún control sanitario o permisología “.

Señaló que no existen planes serios por parte de la gerencia de Hidroandes para evitar el deterioro de la planta de tratamiento, ni para asegurar el suministro del agua al pueblo. ”Subió el costo de factura a 5 dólares pero no presta el servicio”.

Indicó que tampoco hay un plan de almacenamiento, “de 45 millones de litros capacidad de acumulación de agua en los tanques, no se produce ni un litro”, destacando además que el acueducto se maneja de manera anárquica, ya que quien decide cuáles sectores podrán tener agua y cuáles no es lo que popularmente denominamos «el agüero». No existen filtros de captación lo que permite que el agua entre a la planta agua cruda sin un previo procesamiento de limpieza de impurezas.

Otra situación que alude el ingeniero Artigas en su señalamiento ante los concejales es que la empresa hidrológica no tiene la voluntad de escuchar a las comunidades, no asisten sus funcionarios a las denominas mesas de trabajo del agua.

Propuestas ante concejales

Ante ello plantea una serie de soluciones: Primeramente, mejorar la gerencia pública de Hidroandes, adquirir, equipos nuevos, los que usan hoy están obsoletos, aunque los reparen estos cumplieron su vida útil, eliminar el llenadero de agua en Santo Domingo y trasladarlo al Eje Vial entre Valera y Motatán.,Fomentar ante el ciudadano la cultura del buen uso del agua, evitar la proliferación de las Moto-Bombas porque cada una de ellas en su funcionamiento afecta a 10 viviendas lo que agudiza esta crisis de agua, llamando a los concejales a intervenir ante esta calamidad pública.

Parte Oficial

Por su parte, los concejales de la bancada de la oposición conminaron la comparecencia ante el Palacio Municipal del director de Hidroandes para conocer de manera explícita qué sucede realmente con el agua en Valera, como también la creación del Instituto del Agua Trujillo.

Mientras que los de la bancada del Psuv aseguraron que el gobernador del Estado está haciendo los esfuerzos necesarios para solventar la problemática del agua en corto tiempo, anunciado el concejal Germán Lares la adquisición de 5 bombas destinadas al municipio Valera e igualmente se comenzará a la limpieza de los tanques ¡amanecerá y veremos!

José Rojas

