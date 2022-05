Madrid, 19 may (EFE).- La última jornada de LaLiga Santander sostiene en juego la tercera posición, la séptima plaza que da derecho a jugar la Liga Conferencia y uno de los puestos de descenso a LaLiga Smartbank.

– CAMPEÓN:

1 – REAL MADRID (85 puntos): Es campeón desde hace tres jornadas. El partido de este viernes contra el Real Betis le servirá de preparación para la final de la Liga de Campeones del sábado 28 de mayo contra el Liverpool. Carlo Ancelotti ya anunció que, «más o menos», pondría a los futbolistas que van a jugar el choque decisivo por el trono europeo.

Calendario: Betis (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EVDVV.

– CLASIFICADOS PARA LA LIGA DE CAMPEONES:

2 – BARCELONA (73 puntos): Es el dueño ya del segundo puesto, desde su empate sin goles del pasado domingo contra el Getafe. No se juega nada en su choque de este domingo contra el Villarreal en el Camp Nou.

Calendario: Villarreal (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EVVVD.

3 – ATLÉTICO DE MADRID (68 puntos): Hasta el minuto 85 de su último duelo contra el Sevilla, el tercer escalón de LaLiga era suyo, pero el gol de En Nesyri lo ha puesto de nuevo en juego, aunque sigue dependiendo de sí mismo. El Atlético visita este domingo a la Real Sociedad en el Reale Arena. Si gana será tercero; si empata deberá aguardar a que el Sevilla no gane en su casa al Athletic Club y si pierde tendría que ser derrotado el conjunto andaluz para sostenerse en el podio.

Calendario: Real Sociedad (F).

Resultados últimas 5 jornadas: EVVDE.

4 – SEVILLA (67 puntos): El pasado domingo, el gol de En Nesyri en el Wanda Metropolitano certificó su clasificación para la Liga de Campeones por tercera campaña consecutiva vía Liga y mantiene sus opciones de ser tercero en el pulso con el Atlético de Madrid. No depende de sí mismo. Si el conjunto madrileño gana en San Sebastián, él terminará cuarto. En el caso de no vencer, el Sevilla necesitará un punto -si pierde el Atlético- o tres -si empata- para desplazarlo de la tercera posición al final de este curso liguero. El equipo de Julen Lopetegui enlaza cuatro igualadas.

Calendario: Athletic Club (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EEEEV.

– CLASIFICADOS PARA LA LIGA EUROPA:

5 – BETIS (64 puntos): Ya no tiene opciones de Liga de Campeones y está clasificado para la Liga Europa, porque fue el campeón de la Copa del Rey y porque, como mínimo, terminará el campeonato entre los seis primeros. Quinto en la tabla, se juega ese puesto en la última jornada. Depende de sí mismo para ello en su visita al Santiago Bernabéu. Le basta con un punto. Si pierde, necesitará que la Real Sociedad no gane al Atlético.

Calendario: Real Madrid (F).

Resultados últimas 5 jornadas: VVDED.

6 – REAL SOCIEDAD (62 puntos): Clasificado ya matemáticamente para la Liga Europa con su victoria de la última jornada ante el Villarreal, a la Real Sociedad sólo le queda la duda del puesto final en la tabla, si será quinta o sexta, la posición que ocupa ahora. Para ello, debe ganar al Atlético de Madrid en el Reale Arena y que el Betis no puntúe ante el Real Madrid.

Calendario: Atlético de Madrid (C).

Resultados últimas 5 jornadas: VVDED.

– EL PULSO POR LA LIGA CONFERENCIA:

7 – VILLARREAL (56 puntos): La derrota del pasado domingo contra la Real Sociedad (1-2) lo dejó sin ninguna opción de disputar la Liga Europa. En la última jornada, en la que visita al Barcelona, defiende su séptima plaza y el pase a la Liga Conferencia ante el acecho del Athletic Club. Si gana en el Camp Nou, será tercero. Si empata, necesitará que el Athletic pierda ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y, si es derrotado, que el Athletic no puntúe.

Calendario: Barcelona (F).

Resultados últimas 5 jornadas: DVEDV.

8 – ATHLETIC CLUB (55 puntos): Sus opciones de jugar la Liga Conferencia dependen del resultado del Villarreal contra el Barcelona, además del suyo en Sevilla. Si el equipo castellonense gana en el Camp Nou no tendrá ninguna posibilidad de ser séptimo. Si, al contrario, el Villarreal empata deberá vencer en Sevilla. Y, si pierde en Barcelona, al conjunto entrenado por Marcelino le bastaría con un punto para jugar en Europa.

Calendario: Sevilla (F)

Resultados últimas 5 jornadas: VDEVV.

–UNA ÚLTIMA JORNADA DE TRÁMITE:

9 – OSASUNA (47 puntos): Sólo se juega la novena posición en su duelo en El Sadar contra el Mallorca, que compite por la permanencia. Si gana será suya, si empata o pierde dependerá de los marcadores del Celta y el Valencia. No ha ganado en las últimas cinco jornadas.

Calendario: Mallorca (C).

Resultados últimas 5 jornadas: DEEED.

10 – CELTA (46 puntos): Puede ser noveno, décimo o undécimo, dependiendo de su marcador del sábado contra el Valencia, al que supera en un punto, y del Osasuna-Mallorca del domingo.

Calendario: Valencia (F).

Resultados últimas 5 jornadas: VVDVE.

11 – VALENCIA (45 puntos): Igual que el Celta y el Osasuna, puede ser noveno, décimo o undécimo. Para ser algo más que undécimo debe ganar el sábado al Celta en Mestalla.

Calendario: Celta (C).

Resultados últimas 5 jornadas: EDEED.

12 – RAYO VALLECANO (42 puntos): Ya salvado. Juega el viernes en su casa contra el descendido Levante.

Calendario: Levante (C).

Resultados últimas 5 jornadas: DDEEV.

13 – ESPANYOL (41 puntos): Ya salvado. Se mide el domingo al Granada en el Nuevo Los Cármenes como uno de los jueces finales del descenso. Encadena cinco jornadas sin ganar.

Calendario: Granada (F).

Resultados últimas 5 jornadas: EEDDD.

14 – GETAFE (39 puntos): Salvado con su último empate contra el Barcelona, el cuarto consecutivo, se mide este domingo al Elche, el equipo con el que está igualado a puntos.

Calendario: Elche (F).

Resultados últimas 5 jornadas: EEEEV.

15 – ELCHE (39 puntos): También salvado. Este domingo recibe al Getafe, al que adelantará en la clasificación si lo gana. Enlaza cuatro jornadas sin ganar.

Calendario: Getafe (C).

Resultados últimas 5 jornadas: DDDEV.

– LA LUCHA CONTRA LA ÚLTIMA PLAZA DE DESCENSO:

16 – GRANADA (37 puntos): El Granada depende de sí mismo. Si vence en el Nuevo Los Cármenes al Espanyol seguirá en LaLiga Santander, sin atender a ningún otro marcador. Sí tendrá que hacerlo si empata (descendería si ganaran Cádiz y Mallorca) o si pierde (bajaría de categoría si vencieran Cádiz y Mallorca o si empata el Cádiz y gana el Mallorca).

Calendario: Espanyol (C).

Resultados últimas 5 jornadas: DVVEE.

17 – MALLORCA (36 puntos): Su victoria agónica sobre el Rayo Vallecano le da la condición de depender de sí mismo en la última jornada, en la que visita a Osasuna, en el reencuentro del entrenador mexicano Javier Aguirre con El Sadar. Si gana, se salva. Si empata, desciende si el Cádiz vence al Alavés. Y, si pierde, baja a Segunda si el Cádiz puntúa en Mendizorrotza.

Calendario: Osasuna (F).

Resultados últimas 5 jornadas: VEDDV.

18 – CÁDIZ (36 puntos): No depende de sí mismo, con todo lo que eso supone en la última jornada de LaLiga Santander, en la que visita en Vitoria al descendido Alavés, ganador de sus tres encuentros más recientes como local, pero también el último clasificado. Además, un hipotético empate a 37 puntos con el Mallorca y el Granada también lo perjudica. Dentro de esos parámetros, el Cádiz se salva si vence al Alavés y el Mallorca o el Granada no lo hacen contra el Osasuna y el Espanyol, respectivamente. También si empata y el Mallorca pierde. O si suma un punto y el Granada pierde a la vez que el Mallorca gana en Pamplona. En el caso de una derrota, el Cádiz no tiene ninguna opción de permanencia.

Calendario: Alavés (F).

Resultados últimas 5 jornadas: EDVED.

– LOS DOS YA DESCENDIDOS

19 – LEVANTE (32 puntos): Descendido desde el 6-0 contra el Real Madrid, lo único que se juega en la cita final es no quedar último de la clasificación. Juega el viernes en Vallecas ante el Rayo. Si gana será penúltimo.

Calendario: Rayo Vallecano (F).

Resultados últimas 5 jornadas: VDVED.

20 – ALAVÉS (31 puntos): Descendido en la última jornada, necesita ganar el domingo al Cádiz y que el Levante no lo haga para no terminar último de la clasificación.

Calendario: Cádiz (C).

Resultados últimas 5 jornadas: DVDVD.