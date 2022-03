“Mango y aguacate” es la nueva historia que cuenta la cantautora Judy Buendía pero esta vez, desde su experiencia en el proceso como inmigrante y madre, que se ha hecho un tema tan popular en los últimos años. En coautoría con Claudia Prieto con un sonido rítmico pop – tropical en la que incorporó los tambores venezolanos de la mano de Roberto Moreno, bajo la producción de “Dango” y mezcla de Boris Millán, 8 veces ganador del Latin Grammy. Buendía busca dejar un mensaje de resiliencia y empoderamiento para los inmigrantes y las mujeres.

“Me vi en bancarrota luego de apostar todo mi dinero en el lanzamiento de una canción. Decidí buscar un trabajo de horario fijo pero me rechazaron por no hablar inglés fluido, cuando me vi sin un centavo me puse a vender los mangos y aguacates de los árboles que tenía en mi casa para comprar la leche y los pañales para Lucía”, contó Judy como parte del proceso que vivió y que hoy puede expresar a través de la música que la han llevado a ser número 1 de la cartelera radial en Venezuela, ser escuchada en México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Ecuador, Perú, Centroamérica, España, Estados Unidos y compartir escenario con Calle 13, Franco de Vita, Karina, Chino y Nacho, y Yordano, entre otros.

“Mango y Aguacate” cuenta con un audiovisual grabado al sur de Florida, Miami en el que Judy vuelve a hacer la directora de su propio video como en “Intangible” al querer mostrar un video tan orgánico como la canción. Rodado en los espacios de Hollywood Beach, junto al director de fotografía el colombiano Fabian Alicastro/ Sevilla Group Studio, su manager Marie Román for Naked Monkey Entertainment con la post producción de Iron Entertainment, Gabo Pinedo y Hugo Fuguet.