En mi época de estudiante en el año 1973, adolescente rayando los 14 años ,cursante del cuarto año de bachillerato en Ciencias en el Liceo Rafael Rangel de la ciudad de Valera, las clases se iniciaban a las siete de la mañana, para llegar hasta el liceo efectuaba un recorrido de unos treinta minutos a pie, desde mi hogar en la calle Motatán atravesaba todo la avenida el estadio de mi barrio a juro , pasando por el viaducto de Bella Vista inmediatamente tomada una trocha pasando una parcela enmontada que colindaba con las instalaciones del Ateneo de Valera , saliendo a la aceras del Grupo Escolar Eloísa Fonseca, y llegar al inolvidable liceo ,una vez cumplido mis compromisos escolares, retornaba por la misma ruta, me detenía a tomar agua fría en un filtro que se encontraba dentro de las instalaciones de la casa de la cultura valerana ,y aprovechaba en enterarme en la cartelera con letras formateadas que anunciaban la programación cultural del mes.

Entrar al Ateneo de Valera, era conocer otros elementos existenciales creados por el hombre, tome nota en un cuaderno de las fechas de la programación ,Concierto de Morella Muñoz, 7:00 de la Noche entrada completamente gratis, exposición de esculturas y pinturas de Antonio Fernández “”El hombre del Anillo “, el día del concierto , llegue temprano a la cita de la desconocida artista , porque para mí los artistas más renombrados eran de las películas mexicanas y los cantantes de rancheras que escuchaba todos los días al amanecer por radio Valera, el día previsto llegue temprano a las seis de la tarde, fui de los primeros, al entrar con mi timidez inmediatamente tome asiento en las primeras butacas , en realidad había ocupado la última fila del hermoso auditórium.

En minutos todas las quinientas butacas estaban copadas, entre las personas que ingresaban solo reconocía algunos de mis profesores ,era la primera vez que disfrutaba un concierto , jamás había escuchado en vivo el sonar de los teclados de un piano, en la apertura la maestra de ceremonia lee una breve biografía de la cantora, al compás del piano sale al escenario una mujer radiante, inmensa, vestida con un hermoso traje blanco que reflejaba su piel morena y un turbante que tapaba su cabellera, desde el inicio de su concierto los asistentes interrumpía en aplausos , aplaudían incesantemente, al final el público todos la aclamaron de pie, desde mi asiento jamás había escuchado ninguna de las letras y melodías, al culminar el concierto, me retire feliz, contento, había escuchado canciones y música que me tocaron el alma, desde esa noche me enamore del canto de Morella Muñoz , de la música venezolana, jamás he escuchado quien la iguale….

En los 71 años de existencia del Ateneo de Valera, sus salones y auditórium han recibió artistas que han dado sus primeros pasos y grandes figuras Nacionales y del Mundo, presentaciones en escena como el joven pianista Valerano José Antonio Abreu, creador y fundador del movimiento musical Fundación de Orquestas Sinfónicas Juveniles Simón Bolívar, al llegar de sus giras mundiales antes de retornar a su terruño Carora, todos los años eran esperados los acordes de Guitarra de Alirio Díaz, los conversatorios con Guillermo Meneses, conciertos del tenor Alfredo Sadel, el canto de Ali Primera , las lecturas de los poemas de Ramón Palomares, Antonieta Madrid, Ana Enriqueta Terán , Antonio Pérez Carmona, el bautizo de la novela País Portátil del paisano Adriano González León, El canto del exilio de los cuatro de Chile y los Hermanos Duvauchelle

El Ateneo de Valera era el espacio predilecto de las exposiciones de los pintores Salvador Valero, Antonio Fernández ‘’El hombre del anillo,’’ Josefa Sulbarán, Ademar González ,las tallas en madera de Rafaela Baroni ,leer y comentar los cuentos de los premios del Diario El Nacional Raúl Díaz Castañeda, Antonio Vale, Rafael Alfonso ,los conciertos de los Niños cantores del Momboy la primera experiencia de la aplicación del método musical creado por Maestro Abreu, su auditórium era recinto honorifico para recibir los títulos de bachiller de generaciones de egresados del Liceo Rafael Rangel y títulos de las Universidades e instituciones de Educación Superior, las conferencias de historia de Arturo Cardozo, sede permanente de los festivales internacionales de teatro, los festivales de Cine, lugar siempre abierto para todas las corrientes del pensamiento filosófico y político, como testimonio fue el único lugar disponible para el conversatorio de Hugo Chávez Frías al salir de la cárcel en su primera visita a Trujillo.

El Ateneo es como los Valeranos, esplendidos, cordiales, conversadores, Valera es una ciudad de apenas 200 años su gente la gran mayoría origen humilde ,campesina proviene de diversos lugares de la geografía trujillanas ,igualmente de regiones vecinas, recibió en refugio a centenares de inmigrantes italianos, españoles, portugueses y árabes que se hicieron nuestros paisanos, para los historiadores todo lo ocurrido en siglo pasado es el reciente, en los años 1950, un grupo de valeranos e inmigrantes conducidos por la Educadora y Maestra Aura Salas Pisani se dedica a tocar las puertas de casas de familias, establecimientos comerciales, empresariales con el propósito de construir un gran centro cultural, recolectan dinero, donaciones , realizan vendimias, y en apenas 9 meses logran reunir la cancelación total de la compra de 4 parcelas de la urbanización Plata Uno, propiedades de Mario Maya, adquiriendo una superficie total de 2.484 metros cuadrados , la negociación fue por 44.712 bolívares, registrada el 21 de julio de 1958 en la oficina del Registro Subalterno del Distrito Valera , con el numero 40 folios 69 al 70 del protocolo tomo primero trimestre tercero. Este hecho jurídico determina que los terrenos donde se encuentra el Centro Cultural de todos los valeranos, son propiedad privada de la Asociación civil sin fines de lucro Ateneo de Valera.

La visión progresistas, emprendedoras de varias gestiones de juntas directivas del Ateneo de Valera, desde la adquisición de los terrenos , logran la inauguración del edificio Central ,con salas de exposiciones y un auditórium inaugurado en 1963 diseño donado por el Arquitecto Marcos Miliani, la continúan la misión autogestionaria de Aura Salas Pisani y sus directivos en 1970 asumen la construcción de la zona rental y Albergue turístico en apenas dos años ya está en funcionamiento un hotel de 12 habitaciones ,siempre bajo el mismo objetivo, lograr construir el Ateneo de Valera, con los aportes de los ciudadanos, y el de asumir compromiso de créditos hipotecarios que eran cancelados , todo lo contrario a las prácticas corruptas de gestores siempre pegados dependientes de la teta del renta petrolera y del Estado.

La junta directiva en el año 2000 conducida por Marlene Briceño, en su condición de asociación civil sin fines de lucro , gestionan ante el gobierno nacional la construcción en terrenos propiedad del Ateneo de Valera, la Biblioteca Pública , la sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nucleó Valera, la obra se ejecuta hasta el año 2006 bajo la responsabilidad administrativa de las autoridades del Ateneo logrando las metas físicas del 80 % de la edificación, la falta de presupuesto y la mezquindad del gobernador de turno Abogado Gilmer Viloria impide su culminación, el primer asalto contra el Ateneo lo ejecuta en el 2011 el Alcalde Temístocles Cabezas Morales mediante un decreto usurpando funciones entregándole el edificio central a un colectivo partidista y desalojando la directiva vigente de los ateneístas, trascurridos 10 años sin programación cultural y el deterioro físico de sus edificaciones , en el año 2020 un grupo de ateneístas decide tomar de nuevo la conducción y rescatar los bienes patrimoniales apegados al Estado de Derecho y sus estatutos bajo la conducción de Marlene Briceño y como siempre el Ateneo es de todos los valeranos.

Ante las crecientes actividades culturales realizadas en diversos espacios de la ciudad por la nueva directiva del Ateneo, se le solicita a la alcaldesa de Valera la devolución de los bienes patrimoniales del Ateneo de Valera, la decisión tomada por la actual alcaldesa Hiroshima Vásquez y sus asesores es silente y en la oscuridad , es el General Delfino López para ese entonces comandante del Zodi Trujillo quien anuncia en el diario últimas noticias, la apropiación indebida y el injerto jurídico ‘’está complacido de recibir un espacio donado en comodato por la Alcaldía del Municipio Valera’’’.

Es insólito , que cuando se convoca a todos los jóvenes músicos integrantes de la fundación de orquestas juveniles a establecer un nuevo récord Guinness , de 12.000 músicos integrando una orquesta, jóvenes valeranos fueron protagonistas de este grandioso evento musical, a estos jóvenes y las generaciones futuras les despojados la sede en construcción de su conservatorio ,junto a los bienes patrimoniales del Ateneo de Valera que tienen como objeto la atención en la formación educativa de las artes y la recreación de toda la población del Municipio Valera , este espacio urbano de instituciones educativas , complejo cultural con salas de exposición, auditórium, habitaciones de hotel, biblioteca, aulas propicias para un conservatorio musical, dejan de prestar las funciones y destinos con que fueron acordadas por la comunidad y su pueblo quien los construyo , es injustificable encontrar de nuevo los tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez, los actuales gobernantes a todos los niveles, mediante una decisión usurpando competencias entregan un documento cargado de ilegalidad a las fuerzas armadas, quienes como’’ chácharos ‘’ reciben los bienes culturales como parte de un botín , borrando todo un legado de siete décadas de esfuerzos sostenidos con alma, vida y corazón por los valeranos y trasformando sus bienes culturales en estamentos militares…. la casa de la cultura de todos los valeranos, el mejor Ateneo de Venezuela es ahora un Cuartel Militar.

