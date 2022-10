Según el dirigente comunitario y exconcejal del municipio Sucre, Héctor Díaz, la crisis del agua que se vive en la zona, especialmente en las parroquias Sabana de Mendoza y Valmore Rodríguez, obedece a la desidia de las personas que nos gobiernan, tanto a nivel regional como local, precisó.

2Hay que entender primeramente que la sed no tiene color partidista, sin embargo a los habitantes de las parroquias Sabana de Mendoza y Valmore Rodríguez nos tienen aguantando la crisis, que ha provocado la escasez del preciado líquido en los hogares de las dos parroquias que te he mencionado, donde esos gobiernos, regional y local no les importa para nade el bienestar de los gobernados, cuyos representantes no entienden que la sed no puede tener color partidista, como al parecer es la competencia de estas administraciones, que con su actitud, perjudican al colectivo en general2, manifestó.

En esta crisis el gran perjudicado es el pueblo el que espera solución de los problemas, pues son los que pagan las consecuencias de los gobernantes incapaces aplicándose aquello; “el pendejo que aguante la sed”, precisó al final Héctor Díaz.

Por: Eduardo Viloria/DLA