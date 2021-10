París, 5 oct (EFE).- El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, matizó en una radio francesa las palabras que previamente había tenido en el medio español El Debate sobre la firma de Kylian Mbappé con su club en enero próximo y aseguró que «hay que esperar».

«Mis palabras han sido malinterpretadas. Lo que he dicho es que hay que esperar al año que viene para tener noticias y siempre con respeto al PSG, con el que tenemos buenas relaciones», dijo Pérez a la radio gala RMC.

El presidente del Real Madrid había mostrado en el diario digital El Debate su confianza en que el 1 de enero próximo, fecha en la que el atacante puede firmar por otro club ya que acaba su contrato con el París Saint-Germain, «pueda solucionarse todo».

Esas palabras, pronunciadas horas después de que el jugador confesara en L’Équipe su voluntad de dejar el PSG por el Real Madrid, habían sido interpretadas como que daba por segura la llegada de Mbappé la próxima temporada.

«En enero tendremos noticias de Mbappé. Esperemos que el 1 de enero pueda solucionarse todo», dijo Pérez a El Debate.

Mbappé, que en diciembre cumplirá 23 años, confesó a L’Équipe que el pasado verano pidió salir del club, porque consideraba acabada su aventura en Francia, y su deseo de fichar por el Madrid.

«Si me hubiera ido este verano, solo habría sido al Madrid», afirma el futbolista en esa entrevista, en la que asegura que desde hace dos meses ya no negocia su renovación con el PSG, aunque no cierra la puerta a quedarse.

«Llevo lo suficiente en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy ni la de mañana. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG, nunca lo habría creído. Por tanto, no se sabe lo que puede pasar», afirma.

