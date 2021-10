El encuentro nacional de la semilla, convocatoria que se celebra todos los 29 finales del mes de Octubre de cada año en Monte Carmelo pequeña población ubicada en Sanare, Municipio Andrés Eloy blanco Estado Lara, lomas donde culmina o se inicia el espinazo que recorre toda América Latina la cordillera de los Andes , los monte carmelitanos convocan a los agricultores de todos los pueblos del mundo, para la conversa ,el intercambio de experiencias saberes ancestrales o los últimos avances científicos, es un lugar para la permuta de semillas de lejanas tierras, la reunión para avanzar en un movimiento colectivo para el diálogo de las ideas, el tejer estrategias , elaborar conocimientos ,saber sembrar y preservar el material más importante de la naturaleza la semilla , semilla que permitió el nacer las civilizaciones humanas, la semilla para el buen comer, la semilla para sanarse , la semilla que preserva los recursos naturales, la semilla que garantiza la soberanía agroalimentaria de los pueblos.

La red de semilleristas de papa y hortalizas del estado Trujillo, organismo de base que agrupa a ciento veinte agricultores de los Municipios Carache, Boconó, Urdaneta, Trujillo, Valera, le hacemos llegar un saludo cordial a este maravilloso encuentro nacional de la semilla monte carmelitana.

EL cultivo de la papa en la región andina prácticas culturales agrícolas ancestrales, donde obtienen el mejor aprovechamiento intensivo de los pequeños espacios de superficie , las unidades de producción tienen un superficie de una, dos , tres hectáreas ubicadas en pisos altitudinales desde los 1500 hasta los 3500 metros sobre el nivel del mar, terrenos de relieve con pendientes variables de lomas , laderas , valles ,mesetas, todas las labores agronómica son de carácter artesanal, involucrando a toda la familia y al entorno comunitario ,

EL Sistema Agroalimentario de papa de consumo fresco está ubicado en los páramos de los estados andinos y zonas altas del estado Lara, son diez mil unidades de producción que representan unas 22.000 hectáreas ,el 90% de la semilla de papa que se cultiva en el territorio nacional es realizada por diez mil familias de agricultores de la denominada agricultura familiar, obteniendo rendimientos promedios de 16.000 kilos por hectárea, los agricultores andinos son los garantes de la producción de papa para el consumo fresco de toda población venezolana , la cosechas anual según los registros estadísticos llevados por el ministerio de agricultura y tierras hasta el 2015 alcanzaron un volumen trescientos cincuenta mil toneladas que garantizan el abastecimiento la demanda nacional.

La preparación de suelos en su gran mayoría es mediante la tracción animal yuntas bueyes, se cuentan con sistemas de riego por aspersión para el mejor aprovechamiento del recurso agua, las actividades son realizadas en jornales desde la siembra, control de plagas y enfermedades, fertilización , aporque hasta la cosecha , la recolección se seleccionan por tamaños, las papas de mayor tamaño y medianas son para el consumo fresco se colocan en sacos de 50 kilogramos, que son trasportados a los despachos comerciales , mercados locales y nacionales, la papas de tamaño pequeños son seleccionadas como semillas para futuros cultivares , las semillas se coloca en sacos de 50 kilos que son depositados en los centros de almacenamiento ubicados en las cumbres a más de 3.500 msnm. las variedades de semilla adaptadas a las condiciones climatológicas que cultivan entre ellas son granola, única, andinita, amarilis, maría bonita.

Ante la carencia de semillas nacionales de papa desde la década de los años 70, el gobierno nacional autorizaba a los entes públicos y empresas privadas a la importación de la semilla variedad granola proveniente de Canadá, Holanda, Alemania y Francia y para la región central las variedades cebago, atlantis, hasta el 2015 se registraban 45 años continuos de importar diez mil toneladas de semillas de papa distribuidas seis mil toneladas de la variedad granola con destino a los Andes y cuatro mil toneladas de papa blancas de papa blanca para la agroindustria de las variedades cebago , atlantis para la región central de Carabobo , Aragua y los valles de Lara , representando la salida anual en divisas de veinte millones de dólares

En el 2006 se establece por el gobierno nacional el Plan Nacional de semilla de papa, el ente rector es el INIA quien determina el objetivo de construcción de soberanía agroalimentaria en el rubro papa , elevar los volúmenes producción nacional de semillas, por primera vez se da el encuentro entre el trabajo científico de los investigadores y mejoradores genéticos con los agricultores de las regiones andinas del rubro papa, el construir conjuntamente avances en la investigación y desarrollo de nuevos materiales de semillas provenientes del Centro Internacional de la papa CIP con sede en Perú, los materiales se adaptaron a los diferentes pisos altitudinales, los ensayos de laboratorio y campo conllevan largos periodos para su alcance alcance una o varias décadas , hasta lograr la valides de la liberación de los materiales genéticos aplicados al campo con sus respectivas evaluaciones..

Se incrementaron los conocimientos de los agricultores mediante cursos intensivos, la formación científica en el manejo, selección y producción de semillas, valorando la condición ética del semillerista en su condición de colaborador de los avances tecnológicos y científicos al servicio del desarrollo agrícola, se logró la construcción de cuatro estaciones experimentales ubicadas en Táchira, Trujillo, Lara y la ampliación de la estación madre Mucuchíes, dotadas con equipos de laboratorio de la última tecnología en la propagación de tejidos vegetales, toda la infraestructura necesaria , laboratorios, casas de cultivos, almacenes, calderas para la preparación de sustratos, dormitorios, aulas para conferencias, para el alojamiento del personal, asignación de vehículos, inversión efectuada del plan nacional de semilla fue de doce millones de dólares mediante el convenio internacional Venezuela Argentina

El avance del plan nacional de semilla de papa ejecutados por el personal de investigadores, técnicos y obreros del INIA con más de 300 semilleristas andinos, por primera vez se da el acuerdo de la Alianza Científica y los Agricultores Andinos, fueron extraordinarios , en menos de cinco años se evaluaron los resultados de adaptabilidad los materiales colocándose en manos de los semilleristas para su cultivo en el campo, las variedades, granola, andinita, maría bonita, amarilis, dorinia, mukasinia, única, todas las variedades superaron los rendimientos de las semillas importadas, disminuyeron la carga en más del 50% de las aplicaciones de agroquímicos, los comensales apreciaron su sabrosura igualmente los comerciantes por ser resistentes al manejo y transporte hasta los mercados nacionales.

Las metas propuestas del Plan nacional de semilla en un breve lapso de apenas nueve años, había superado el largo trajinar de más de 45 años continuos de importación de semillas, con la fuga de divisas de veinte millones anuales en la importación de semillas de papa, los logros eran concretos de los registros oficiales desde la década de los años 70 hasta el año 2005 los volúmenes de semilla nacional no superaban las docenas de las toneladas anuales, se inició un procedimiento escalatorio de producción de semilla desde los laboratorios de las cuatro estaciones experimentales con semillas prebásica, semillas multiplicadas en campo por los semilleristas colaboradores, desarrollando las categoría básica, registrada y certificada obteniendo volúmenes según registros del CONASEM Comisión Nacional de Semillas y de SENASEM , servicio nacional de semillas que una vez aprobados los protocolos de calidad de semilla certificada , se lograron volúmenes registrados oficialmente en año 2015 de 2.500 toneladas de semilla certificada de diferentes variedades , que cubrían el 40 % de la demanda de semillas nuevas de las región andina para mantener y garantizar los ciclos siguientes de siembra y mantener los rendimientos de producción para los diferentes piso altitudinales, entre ellas la variedad maría bonita con alto rendimiento que superó los 40.000 kilos por hectárea , reconocido como el mayor rendimiento a nivel nacional y equiparable a los altos rendimientos del mundo de las regiones productoras de papa, su gran adaptabilidad a diferentes pisos altitudinales desde el nivel del mar hasta los 3000 msnm.

El mayor de los logros fue la verdadera creación de la soberanía agroalimentaria, mediante la alianza entre la ciencia y las prácticas agrícolas, entre los investigadores y los agricultores, que la inversión realizadas por el Estado venezolano había logrado en tiempos perentorios las metas propuestas, que llenaban de satisfacción profesional al personal de INIA y de alegría a los agricultores con su semillas nacionales, un ejemplo de que si es posible construir por primera vez en la historia del rubro papa la independencia tecnológica, se logró superar la discriminación de los semilleristas de recibir financiamiento del sistema financiero público y privado de los recurso de la cartera agrícola , los semilleristas fueron incorporados y beneficiarios del financiamiento integral en el 100% de todos los insumos necesarios para el cultivo desde la siembra hasta la cosecha, recibiendo hasta los sacos mediante un convenio INIA FONDAS.

La gran debilidad del plan nacional de semilla es la dependencia tecnológica de los insumos y reactictivos del laboratorio para la propagación de los tejidos vegetales, son reactivos y soluciones químicas de alto valor y que son suministradas por empresas exclusivas trasnacionales, este es uno de sus grandes debilidades, sin embargo, en Venezuela se avanza la preparación soluciones de sustratos por parte del instituto nacional IDEA y del IVIC, lamentablemente a pesar del avance de os ensayos y de la gran calidad de los sustrato , continúan con las limitaciones escalatorias de producción de volúmenes requeridos por los laboratorios nacionales.

En el año 2016 el ciudadano Ministro de Agricultura y Tierras, reconoce en el propio territorio los grandes logros del plan nacional de semilla de papa, al visitar la sede de la estación experimental de la asociación de productores del páramo PROINPA que mantiene convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología , la decisión administrativa del despacho ministerial fue las suspensión de la importación de semillas de papa y la declaratoria que Venezuela había logrado soberanía agroalimentaria en el rubro papa, esta medida fue bien recibida por los semilleristas se reconocía los logros, quienes guardaban la esperanza que el monto anual de la fuga de divisas de veinte millones de dólares les fuera otorgado al Plan nacional de semillas de todos los rubros, maíz, arroz, leguminosas, hortalizas, raíces , café, caco y fortalecer la sustentabilidad del plan nacional de semilla de papa y los recursos para la producción de sustratos por parte de los Institutos IDEA e IVIC.

El despacho ministerial de agricultura y tierras por razones injustificadas tomo la decisión de eliminar los recursos presupuestarios del plan nacional de semilla que coordinaba el ente rector INIA, desaparecieron los recursos de veinte millones de dólares que disponían el ministerio desde hace 45 años recursos provenientes de la renta petrolera, recursos que deberían ser otorgados en reconocimiento de los logros del plan nacional de semilla, con ellos serian el soporte financiero del plan nacional de semilla de todos los rubros, el despacho del ministro trasfirió en el 2016 la estación experimental del estado Trujillo manejada por el INIA y los semilleristas, la más exitosa del plan nacional de semilla que había logrado la multiplicación de la semilla maría bonita. La administración de la estación de Trujillo le fue dada a la empresa Agrofan, en cinco años de gestión de los militares no lograron cosechar un solo mini tubérculo, ante la gestión ineficiente de la falta de mantenimiento de los dos mil metros de casas de cultivos, el despacho del ministerio tomo la decisión en otorgarla en un convenio por 20 años a un empresario privado.

La situación de las estaciones experimentales de Lara, Táchira y la estación madre Mucuchies se encuentran en condiciones deplorables, falta de mantenimiento de las casas de cultivos, no existe propagación de tejidos vegetales, los laboratorios no cuentan con los insumos requeridos , no existen la cobertura de plástico de las casas de cultivo solo esqueletos sin cultivares , se agrega la crisis económica y los bajos salarios del personal del INIA menguados sueldos que no les alcanza para el sustento de un día de alimentación de su núcleo familiar ,la situación de las estaciones experimentales es una muestra de falta de gestión pública del despacho ministerial de agricultura y tierras , nos llena de tristeza la situación que se encuentra el personal de alta formación académica, investigadores, técnicos y obreros consecuentes de mística y compromiso con el país , vergüenza sentimos ante la situación actual del plan nacional de semilla fundado por quien lleva el honorable reconocimiento de la estación madre Mucuchíes ,quien en vida creo el plan nacional de semilla de papa el Dr. Eduardo Ortega.

La decisión del despacho ministerial de agricultura y tierras son propias del rancio neoliberalismo, políticas denominadas alianzas estratégicas que otorgan el manejo de las estaciones experimentales a empresario privados, ya sea inicio en Trujillo, ahora le sigue la estación del estado Lara la cual será otorgada al grupo empresarial el tunal, posterior a las elecciones regionales correrán el mismo destino de entregar al sector privado la estaciones del Táchira y Mucuchíes, son las visiones concretas del pensamiento neoliberal de trasferir los bienes nacionales a manos del sector capitalista privado, es la visión de quienes ven la semilla como una mercancía para el lucro y las ganancias especulativas de los nuevos inversionistas y actores oportunistas del nuevo plan de semilla de la gestión del ministerio de agricultura y tierras.

Sirva este encuentro nacional de la semilla que se celebra en Monte Carmelo, como tema para la reflexión, para analizar la situación actual del plan nacional de semilla de papa y el destino de las cuatro estaciones experimentales, el solicitar ante el Presidente de la Republica la suspensión de las medidas que pretenden privatizar de las estaciones experimentales, medidas administrativas ejercidas por quien no tiene las facultades administrativas y de Ley, toman atajos que violan la ley de Bienes Públicos al disponer de las estaciones experimentales del INIA que son bienes públicos de dominio público al servicio del investigación, desarrollo agrícola y al servicio de los agricultores y semilleristas del país, solicitarle al Presidente de la Republica restablecer el Plan Nacional de Semilla de todos los rubros , con la filosofía del creador del plan nacional de semilla de papa Dr. Eduardo Ortega que es La Alianza Científico y Los Agricultores con la asignación de los 20 millones de dólares que se ahorran anualmente de los logros del plan nacional de semilla de papa.

