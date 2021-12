Por Ivanna Laura Ordoñez

Caracas. Magaly Guilarte optó por la esterilización quirúrgica como método anticonceptivo permanente a los 34 años de edad, ahora tiene 46 años. Para aquel momento ya tenía a sus dos hijos. La decisión de optar por este método ha sido históricamente común entre las mujeres de su familia. Antes que ella, su mamá y su tía también decidieron esterilizarse.

En el país la esterilización quirúrgica femenina es el principal método de anticoncepción, con 27 % de prevalencia por encima de la píldora (segundo lugar con 22 %), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2021, realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB). De hecho, Magaly y sus familiares forman parte del 50 % de las mujeres en Venezuela de entre los 40 y 49 años de edad que tomaron la misma decisión de la esterilización.

“La esterilización cambió mi ciclo menstrual. En lo personal, no lo recomiendo. Que los hombres se hagan la vasectomía”, expresó Guilarte sobre su experiencia tras el procedimiento quirúrgico para bloquear toda posibilidad reproductiva, lo que, según su propio relato, cambió su menstruación a cinco días de abundante sangrado, al punto de tener que usar toallas sanitarias post parto.

La ginecóloga María Alejandra Canelón, de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), explicó que no todas las mujeres esterilizadas quirúrgicamente afrontan este tipo de efectos secundarios, sin embargo, añadió que la alteración en la anatomía de las trompas de falopio, cortando o quemando los vasos ováricos, puede provocar trastornos en la menstruación o en el metabolismo de algunas mujeres.

La psicóloga clínica coordinadora ejecutiva de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Magdymar León, detalló que “desde hace muchos años se sabe que la esterilización quirúrgica es una opción valorada por las mujeres venezolanas” debido a que es una solución definitiva con respecto al uso de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, León admitió lo sorprendente de los datos de la Encovi 2021 sobre la esterilización quirúrgica femenina.

“Esto ha venido aumentando progresivamente”, añadió León, quien también mencionó que este incremento en las esterilizaciones femeninas en el país parece estar influenciado por varios elementos:

Específicamente en el año 2016, la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fevarven) calculó 90 % de escasez de métodos de planificación familiar en el país.

En la actualidad, aunque existe mayor disponibilidad, un paquete de 21 píldoras anticonceptivas tiene un costo de entre 29 y 89 bolívares en farmacias privadas. Al cambio en divisas serían 6,08 y 18,66 dólares, respectivamente, según la tasa más reciente del dólar.

Ni la marca más barata se acerca al valor total del sueldo mínimo en Venezuela, el cual es de apenas siete bolívares (1,47 dólares aproximadamente), cifra establecida desde mayo de 2021 por el gobierno de Nicolás Maduro. Este salario también es reflejo del índice de pobreza extrema en el país, calculado por la Encovi 2021 en 76,6 %.

Según León, estos podrían ser los elementos que están llevando a este altísimo porcentaje en la prevalencia de la esterilización femenina en Venezuela. “Desde Avesa tenemos información de que mujeres muy jóvenes ya están solicitando la esterilización quirúrgica, muchas veces sin el conocimiento suficiente de lo que esto implica y de la radicalidad del mismo. Algunas, incluso, con ideas falsas de que este es un procedimiento reversible”, añadió León.

Dentro de Plafam también han visto el aumento de mujeres jóvenes que solicitan la esterilización quirúrgica como método radical para evitar un embarazo. La gerente de programas de Plafam, Nelmary Díaz, explicó que uno de los patrones que más se repite en sus consultas es el de mujeres jóvenes que acuden a esta opción debido a que aseguran estar a cargo económicamente de otros familiares: padres, abuelos, hermanos.

La Encovi 2021 estima que el promedio actual de hijos por mujer en Venezuela es de 2,23 hijos, promedio que se redujo considerablemente en los últimos 51 años debido a que en 1960 era superior a los 6 hijos.

En Venezuela hay datos que demuestran la mínima participación de los hombres en la anticoncepción dentro de parejas heterosexuales. Para el año 2010, la Encuesta Demográfica de Venezuela (Endeve), investigación realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), estimó que 40 % de las mujeres en edad fértil estaban esterilizadas, mientras que solo 3,7 % de sus parejas recurrieron a la vasectomía.

Este incipiente porcentaje puede tener relación con la histórica creencia, según Díaz, de que dentro de una pareja heterosexual, la mujer, como es la que gesta, es la que debe debe esterilizarse. “Ahora, si seguimos rompiendo este paradigma, dentro de las parejas también los hombres pueden tomar esta decisión sobre su cuerpo”.

En cinco años Plafam ha vasectomizado a más de 1000 hombres. En su más reciente jornada gratuita, dos de los ocho participantes eran jóvenes de 20 y 27 años, ambos sin hijos. Engelbert Vivas (27 años) es abogado y tiene empleo, aunque aún no ha podido independizarse de sus padres. Sabe de la vasectomía desde hace dos años cuando por primera vez la consideró como una opción viable para él y su pareja.

“Uno para sus hijos y para su familia en general espera calidad de vida y al no tener los recursos económicos suficientes, aumenta la responsabilidad. Por eso en mis planes personales no veo para nada hijos. No me veo siendo padre ni a corto, mediano o largo plazo”, expresó Vivas.