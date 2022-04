El Rincón 3 es una comunidad que no se rinde porque sus habitantes no están dispuestos a seguir en el abandono y en ese despertar, salen a la palestra para reclamar sus derechos con respeto, pero con contundencia, ante los organismos competentes quienes están obligados a darles respuestas de acuerdo al Art. 51 y demás derechos que les confiere la Crbv. Así lo dice el luchador social José Luís García, quien no acostumbra mirar para los lados, cuando se trata de cantar sus verdades.

Comienza directamente con el Simoncito Por La Caminos de Bolívar, obra que cumple otro año iniciada, pero abandonada desde hace 16 años y mientras tanto, siguen incumpliendo con los niños que ya habían nacido y que allí estudiarían, pero que igual otros tantos aún estaban en el vientre de sus jóvenes madres. En ambos casos, la mayoría, por no decir todos, están sobre los 15 años y aún la sede para la institución, está inconclusa.

Igual sucede con la cancha, que es el mejor atractivo que debemos ofrecer a los jóvenes para que practiquen una actividad deportiva y se olviden de otras atracciones que los perjudican. Por eso debemos ofrecerles alternativas sanas. El deporte y la cultura son actividades importantes para ellos.

Los más fundamentales

Todos los servicios son necesarios, pero entre los más fundamentales, García en nombre del Rincón 3 los anuncia así:

Si hay algo importante para la salud y más en tiempo de pandemia, es el agua, pero es inaguantable el mal servicio que nos prestan. Por si fuera poco, son millones los litros de agua que se pierden por un bote de agua en plena vía del sector. No aguantamos “El pichaque” y además hace falta para el consumo.

Del alumbrado público ni hablar. Este servicio desde hace tiempo viene fallando, pero en las últimos semanas se empeoro y nadie nos asegura que en corto tiempo lo arreglaran, porque todas son excusas para justificar la falta de voluntad.

La vialidad está inservible, al punto que el transporte público dejo de prestarnos el servicio, y por eso hasta en las peores condiciones de salud, tenemos que salir a pie hasta la Troncal 7 para acercarnos al CDI o bajar al hospital de Boconó.

Respecto al resto de los problemas del Rincón 3 estamos luchando por conseguir materiales de construcción para que algunos vecinos arreglen sus techos, así mismo requerimos: bloques, cabilla y cemento para reparar sus viviendas. Los gobernantes deben mirar con ojos de piedad nuestra comunidad.

“Eficiencia o nada”

La denuncia de José Luís García, también es con el fin de: Recordarle a las autoridades, su capacidad administrativa y ejecutiva, moldeada bajo el eslogan “Eficiencia o nada” del gobierno Bolivariano, que popularizaron en el 2013 y ahora han olvidado su contenido. Esto lo digo – Continúa – porque al menos en nuestro sector, no vemos nada y empezando porque quedaron mal con los niños, que se les ofreció una estructura pedagógicamente indicada, porque para ese momento recibían sus clases en un local inadecuado, es el caso, que luego de 16 años, otros niños, siguen en el mismo local, concluyó.

____________________________________________________

Por: Héctor Rafael Briceño. CNP 14.130

dlahectorb@gmail.com