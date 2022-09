En homenaje al 126 aniversario del natalicio del Dr. Andrés Eloy Blanco Meaño

III

En fecha 27-3-1946, mediante Decreto 228, la Junta de Gobierno designó los miembros del Consejo Supremo Electoral CSE (antes en fecha 6-11-45, la Junta había disuelto el anterior CSE). El nuevo CSE quedó constituido así: Jesús Enrique Lossada (Presidente), Andrés Eloy Blanco, Jorge Figarella, Luis Augusto Dubuc, Joel Valencia Parpacen, Luis Lander, Juan J. Mendoza, Pascual Puigbó Ronsó, Abraham Baiz, Marco Aurelio Rodríguez y Fernando Key Sánchez.

Comenzó la campaña electoral para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. El Dr. Andrés Eloy Blanco intervino el 2-4-1946, en un mitin en el Nuevo Circo de Caracas, a los fines de explicar el estatuto electoral.

Cada agrupación política, planificó sus actos electorales de masas en Caracas e interior del país, referiré puntualmente los realizados en Caracas: Mitin de Copei: fecha: 18 de junio de 1946; lugar: Nuevo Circo; oradores: Pedro del Corral, Edecio La Riva Araujo, Lola Bertorelli, Patrocinio Peñuela, Víctor Giménez Landínez, Ana de Pineda, José Antonio Pérez Díaz y Rafael Caldera. Unas brigadas armadas de AD y del partido comunista sabotearon el mitin; hubo dos muertos y siete heridos de bala. Mitin del Partido Comunista: fecha: 19-8-1946, lugar: Teatro Olimpia; oradores: Gustavo Machado, Federico Rondón, Rafael Bracca, Carmen Clemente Travieso, Eduardo Machado y Juan Bautista Fuenmayor. Mitin de Acción Democrática: fecha: 16-9-1946; lugar: Nuevo Circo; oradores: Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallegos, Luis Lander, Ana Luisa Lovera y Luis Augusto Dubuc. Mitin del Partido Socialista Venezolano: fecha: 8-10-1946; lugar: Teatro Olimpia; oradores: José Trinidad Rojas Contreras y Libia Escalona. Mitin de Unión Republicana Democrática -URD: fecha: 23-10-1946; lugar: Nuevo Circo; oradores: Jóvito Villalba, Elías Toro, Isaac Pardo, Luis Pastori, José Antonio Castro y la poetisa Ana Enriqueta Terán. Solo dos partidos realizaron mítines de cierre de campaña en el Nuevo Circo: Copei, el día 20 de octubre; oradores: Rafael Caldera, Lorenzo Fernández, Pedro del Corral y Leticia de Osorio; y Acción Democrática: el 25-10-1946, dos días antes de las elecciones, que se realizarían el 27 de octubre de 1946. Los oradores de cierre fueron: Andrés Eloy Blanco, Luis Lander, Jesús María Machín, Francisco Olivo, Luis Augusto Dubuc y Rómulo Gallegos.

La fecha de las elecciones, había sido fijada por el Consejo Supremo Electoral y ratificada mediante decreto de la Junta No. 376 de fecha 5-8-1946, en ejecución y aplicación del Estatuto Electoral, redactado entre otros por el notable político y abogado Andrés Eloy Blanco.

Llegó el día de las elecciones, día domingo, cumpliendo con todas las formalidades del Estatuto Electoral, se instalaron las mesas electorales, a las 6 a.m., en todo el territorio nacional, bajo el control de Consejo Supremo Electoral, cada votante sería proveído de las tarjetas de colores y símbolos de los partidos; deberían meter en un sobre la tarjeta de su preferencia y depositarla en la urna electoral, el resto de tarjetas debería ser destruida y depositadas en un recipiente de desechos. El partido Acción Democrática tenía la tarjeta Blanca; el Partido Comunista, color Rojo; Copei, color Verde; URD, marrón tierra; Partido Socialista, color Rojo y Verde. Los partidos regionales también tenían sus colores y símbolos autorizados. Concurrieron a las elecciones los cinco partidos nacionales, antes citados y once organizaciones regionales, algunas en alianza con los partidos nacionales, otras participaron de manera independiente, citamos solo las independientes: Sector Independiente Venezolano SIV (Distrito Federal); Partido Social Cristiano PSC (Distrito Federal); Partido Liberal Progresista (Estado Bolívar); Comité Electoral Autónomo CEA (Estado Trujillo).

Los electores inscritos, se movilizaron a nivel nacional con mucho entusiasmo. Podían votar todos los ciudadanos mayores de 18 años, sin distingo de sexo. Los resultados en votos obtenidos de los partidos nacionales fueron: AD: 1.099.601; COPEI: 141.418; PCV: 50.837; URD: 49.721; PS: 2078. Que se tradujeron en 160 representantes electos para la Asamblea Nacional Constituyente; de la siguiente manera: AD: 137 diputados; COPEI: 19 diputados; URD: 2 diputados; PCV: 2 diputados.

El 17 de diciembre de 1946, quedó instalada la Asamblea Nacional Constituyente, que iba a dictar la nueva Constitución. Fueron nombrados: Andrés Eloy Blanco, como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a quien correspondió el discurso de instalación de la Asamblea; Jesús González Cabrera, primer vicepresidente y Augusto Malavé Villalba, segundo vicepresidente. En el discurso inaugural Andrés Eloy Blanco expresó: “ … esa concordia entre los venezolanos no ha de ser la obra de una serie de golpes y contra golpes. La revolución ha de ser aceptada por su confirmación de plebiscito. Y de ella misma ha de surgir el encauzamiento de la armonía, sin el vicio de las apetencias personales… buen ejemplo de esa concordia debe ser esta Asamblea; por lo que a mí respecta, confío en que nuestras labores se desarrollarán bajo el imperio de la preocupación por Venezuela, en cordial cooperación, con toda garantía de respeto y compañerismo por los grupos minoritarios y con la seguridad de que la Asamblea acogerá, como propia, cualquier moción que emane de las minorías y que venga inspirada en el patriotismo y la convivencia nacional” .

Los máximos líderes de los partidos nacionales en la Asamblea eran: Rafael Caldera de COPEI, Gustavo Machado del PCV; Andrés Eloy Blanco de AD; Jóvito Villalba no llegó a figurar en la Constituyente. También destacaba una representación del clero venezolano, los sacerdotes: Carlos Sánchez Espejo, José León Rojas Chaparro y José Rafael Pulido Méndez, electos en las listas de COPEI; y el sacerdote Luis Eduardo Vera, electo en listas de AD.

El día 30 de noviembre de 1946, se había celebrado la VI Convención Nacional de Acción Democrática, en la cual fue nombrado Rómulo Gallegos, presidente del partido y Andrés Eloy Blanco, primer vicepresidente.

Hubo una incidencia conspirativa previa, para evitar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la misma ocurrió en Trujillo, Valencia y Caracas, siendo detenidos una gran cantidad de ciudadanos, entre ellos Jóvito Villalba y Juan Bautista Araujo, hijo de su homónimo, el León de la Cordillera.

La Asamblea Constituyente el día 18-12-1946, dictó un decreto manteniendo en vigencia el ordenamiento jurídico imperante, hasta que fuese modificado por la propia Asamblea; al mismo tiempo designó a los integrantes de la Junta de Gobierno, como Poder Ejecutivo Nacional. A la Junta de Gobierno le fue concedida autorización para someter a su estudio y aprobación, proyectos de Ley en materias de urgencia.

El 20 de diciembre de 1946, la Asamblea Constituyente, decreta un Estatuto Provisional de Garantías, para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos, manteniendo la suspensión de garantías en el Estado Trujillo, dicho decreto fue sustituido por otro de fecha 11-4-1947.

El día 5 de julio de 1947, después de largos, intensos e importantes debates; fue promulgada la nueva Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Palacio Legislativo Federal por el Dr. Andrés Eloy Blanco como Presidente de la Asamblea Constituyente; firmada por todos los diputados, entre ellos los once representantes del Estado Trujillo: Luis Augusto Dubuc, Tulio Guerrero Matheus, Pedro Espinoza, Elbano Provenzali Heredia, Enrique Dubuc Arjona, Ramón Lara A., Isaura Saavedra, Rigoberto Zapata, Luis La Corte, Roberto Vetencourt, Ricardo Gil V.

Los grandes partidos, inmediatamente después de promulgada la Constitución, dieron comienzo a la selección de sus candidatos a la Presidencia de la República. Acción Democrática, escogió a don Rómulo Gallegos, encargando para sustituirlo en la presidencia del partido a Andrés Eloy Blanco, quien se desempeñaba como Primer Vicepresidente. COPEI, a Rafael Caldera; el partido URD, se abstuvo de presentar candidato por cuanto sus líderes: Jóvito Villalba, Enrique Betancourt y Galíndez y Humberto Bartoli, habían sido detenidos por orden de Gonzalo Barrios, miembro de la Junta y Gobernador de Caracas, por los supuestos actos conspirativos antes de la instalación de la Asamblea Constituyente. Posteriormente Jóvito Villalba, se postuló candidato a diputado en las elecciones al Congreso, resultando electo. El Partido Comunista de Venezuela, luego de haber seleccionado en el Buró Político, al General José Rafael Gabaldón, cambiaron la nominación para el Dr. Gustavo Machado.

Una nueva tarea le correspondió realizar al Dr. Andrés Eloy Blanco como presidente de la Asamblea Constituyente, dirigir y participar en la redacción del Estatuto Electoral de 1947, para la celebración de las elecciones a Presidente de la República, Senadores y Diputados al Congreso Nacional, Diputados a las Asambleas Legislativas de los Estados y miembros de los Concejos Municipales, el cual fue aprobado por la Asamblea el 19-9-1947.

El día 22 de octubre de 1947, Andrés Eloy Blanco, en su carácter de Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, pronunció el discurso de clausura de la misma; allí expresó: “Ciudadanos diputados, esa campanilla ha sido, durante 10 meses, en mi mano, la voz de la soberanía. Su voz de niño ha encarnado la más alta autoridad de mi pueblo. En testimonio de gratitud por el inmerecido honor que me hicisteis al designarme para presidir vuestras deliberaciones, vengo a decir que ese signo purísimo de la palabra popular no tembló nunca entre mi mano; que estimaría como el mejor de mis orgullos el que dijerais, al llegar a vuestros hogares, que mi modesto trabajo se significó por el respeto igual a las fracciones en el combate parlamentario. Y que, seguro como estoy de que con este acto no hacemos si no dar paso a la acción en que se haga carne de sufragio el verbo de la Constitución y el estatuto, alzo mi voz por la dicha de la patria, y en el momento de abandonar la casa de la ley para recibir en el proceso electoral la ley de la casa dictada por la boca de las urnas, por la última vez, junto al reposo de la campanilla, dejo caer la frase de mi oficio: ¡Tiene la palabra el pueblo venezolano!”.

Las elecciones se realizarían por votación directa, universal y secreta, con la participación de todos los venezolanos mayores de 18 años, bajo la dirección del Consejo Supremo Electoral. Los electores utilizarían para votar tarjetas con los colores y símbolos de los partidos.

El 14 de diciembre de 1947, se celebraron las elecciones en todo el país, con los siguientes resultados: Presidenciales: Rómulo Gallegos (AD): 871.752 votos; Rafael Caldera (COPEI): 262.204; Gustavo Machado (PCV) :36.587.

El Congreso de la República quedó integrado: Senadores: AD: 38; COPEI: 6; URD: 1; Diputados: AD: 83; COPEI: 19; URD: 5; PCV: 3. Andrés Eloy Blanco resultó electo Senador por el partido AD.

Los 306 cargos de Diputados a las Asambleas Legislativas de los Estados, quedaron repartidos así; AD: 244; COPEI: 50; URD: 9; PCV: 3.

El día 15-2-1948, prestó juramento en el Congreso don Rómulo Gallegos como Presidente Constitucional y el mismo día desde Miraflores, dio a conocer su Gabinete Ministerial, en el cual fueron nombrados: Andrés Eloy Blanco, Ministro de Relaciones Exteriores; Eligio Anzola, Relaciones Interiores; Manuel Pérez Guerrero, Hacienda; J.A. Pérez Alfonzo, Fomento; Luis Beltrán Prieto, Educación; Edgard Pardo Stolk, Obras Públicas; Ricardo Montilla, Agricultura y Cría; Edmundo Fernández, Sanidad y Asistencia Social; Raúl Leoni, Trabajo; Leonardo Ruiz Pineda, Comunicaciones; Alberto López Gallegos (sobrino de Rómulo Gallegos) Gobernador del D.F.; Gonzalo Barrios, Secretario de la Presidencia. El Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud, fue nombrado Ministro de la Defensa; quien, según confidencia realizada muchos años después por Rómulo Betancourt a Rafael Caldera, el Teniente Coronel Carlos Delgado, antes de la elección de Rómulo Gallegos, le había dicho a Betancourt, que era un error nombrar a Gallegos, como candidato, pues aun cuando era un distinguido intelectual, no tenía condiciones políticas para manejar el Estado, y su presidencia terminaría en un golpe.

El día 12-9-1948, el Ministro de Relaciones Exteriores Andrés Eloy Blanco, a la cabeza de la delegación de Venezuela, viajó a París, donde se celebraría la Tercera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU, en la cual el día 10-12-1948, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; teniendo Andrés Eloy la oportunidad de presenciar y seguramente intervenir en la discusión sobre la protección de los derechos que siempre había defendido; para lo cual se establecieron expresamente prohibiciones, entre ellas algunas que había vivido en carne propia: penas inhumanas o degradantes (imposición de grillos). En aquel tiempo esas normas tenían un deber de cumplimiento por parte de los países que suscribieron la Declaración; actualmente dicho tratado sobre Derechos Humanos, de acuerdo a la Constitución de 1999, tiene jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno.

El 19 de noviembre de 1948, el Ministro Delgado Chalbaud, en compañía de los Tenientes Coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, llevaron a Gallegos, en Miraflores, una solicitud escrita: 1.- Expulsión del país de Rómulo Betancourt; 2.- Prohibición de regreso al país del Comandante Mario Vargas; 3.- Remoción del Comandante Gámez Arellano, Jefe de la Guarnición de Maracay; 4.- Remociones y cambios de los Edecanes Presidenciales; 5.- Desvinculación con el partido Acción Democrática. El presidente Gallegos, rechazó razonadamente todas las 5 peticiones y les recordó el compromiso que todos tenían con el cumplimiento de la Constitución.

Cinco días después, el 24-11-1948, ante la negativa del Presidente Gallegos, de satisfacer las demandas de los militares; y muy probablemente como respuesta a que Gallegos suspendió las Garantías y ante la amenaza de Acción Democrática, de una huelga general de trabajadores para enfrentarlos a las Fuerzas Armadas, el Teniente Coronel Marcos Pérez Jiménez, ordenó la detención del presidente Rómulo Gallegos, apresado en su residencia privada de Los Palos Grandes, Chacao; y con él sus acompañantes: Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios y López Gallegos. Don Rómulo Gallegos, fue trasladado a la Escuela Militar en la Planicie. Los Ministros y altos funcionarios del gobierno, fueron recluidos en la Cárcel Modelo. Rómulo Betancourt, se asiló en la Embajada de Colombia.

Ese mismo día, 24-11-1948, asumió el poder una Junta Militar de Gobierno constituida por los Tenientes Coroneles: Carlos Delgado Chalbaud como Presidente; Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Firmaron el Acta de Constitución de Gobierno además de los miembros de la Junta; el Teniente Coronel Mario Vargas, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Teniente Coronel José León Rangel, Director General de los Servicios; Capitán de Fragata Wolfgang Larrazábal, Comandante de las Fuerzas Navales; Teniente Coronel Félix Román Moreno, Comandante de las Fuerzas Aéreas; Capitán Óscar Tamayo Suárez, Comandante de las Fuerzas Armadas de Cooperación y Miguel Moreno como Secretario de la Junta.

Fue disuelto el partido Acción Democrática

El 30 de noviembre de 1948, Andrés Eloy Blanco, desde París, donde se encontraba cumpliendo la misión oficial en la Asamblea General de la ONU, le escribe al Presidente de los Estados Unidos Harry Truman, invocando su condición de Senador de la Nación: “título que me viene directamente del voto de los hombres y mujeres de mi país, emitido de forma universal y libre”; a los fines de pedir que no fuese reconocido por el Gobierno norteamericano “el régimen de violencia antidemocrática e impopular que quiere suplantar en Venezuela a la voluntad de la nación, encarnada en el gobierno constitucional del señor Rómulo Gallegos” .

El día 3 de diciembre 1948, en conversación publicada en “Auge y Caída de Rómulo Gallegos” por Simón Alberto Consalvi; sostenida entre el Embajador norteamericano Walter Donnelly y el Tcne.l Delgado Chalbaud, éste, le explicó los detalles que motivaron el golpe, manifestándole que estaban localizando un sustituto para Andrés Eloy Blanco en la representación venezolana ante la Asamblea General de la ONU, pues Andrés Eloy, continuaba activo en ella, de manera independiente; que se encontraban buscando al Dr. Gustavo Herrera para reemplazarlo.

Don Rómulo Gallegos fue desterrado el 5 de diciembre de 1948, con rumbo a La Habana.

El Dr. Andrés Eloy Blanco, salió de Francia el día 12 de diciembre de 1948, con destino a Nueva York y el día 1 de enero de 1949, llegó a La Habana como exiliado político, a reunirse con Rómulo Gallegos. Viajó a México el 1 de septiembre de ese mismo año. El 8 de octubre de 1949, llegó a Caracas acompañando a su madre agonizante, quien falleció el día 11 de octubre de 1949. El día 2 de noviembre de 1949, aborda un avión para La Habana. Fue la última vez que estuvo en tierra venezolana. El 14 de noviembre de 1949, regresó nuevamente a México, donde fallece a las 4:30 a.m., del día 21 de mayo de 1955. El día anterior, había pronunciado un discurso, en un homenaje de los compañeros de partido, rendido a Alberto Carnevali, muerto en una cárcel venezolana, dos años antes, durante el gobierno del General Marcos Pérez Jiménez. Luego del acto político, de homenaje a Carnevali, sufrió el fatal accidente automovilístico.

El escritor Miguel Otero Silva, al cumplirse diez años de la muerte de Andrés Eloy, el día 21 de mayo de 1965, expresó:

“Sembrada quedó su vida, hecha de cantos nobles, de humanas proyecciones cívicas, en el corazón de quienes lo tuvieron por símbolo de lo más puro que haya dado esta tierra a lo largo de una historia de grandes claroscuros… Fue poeta. Tenía la vena fácil para el verso de intuitiva cercanía popular… Sentía verdaderamente al pueblo en su alta carne de dolor y de amor… Fue político en el cabal sentido de esa actitud del hombre frente a su circunstancia. Entendía la política como una forma pedagógica de convivencia, como una permanente lección de dignidad ciudadana en un país maltratado por la acción de rapiña de caudillos rurales o urbanos… recién salido de la cárcel gomecista Andrés Eloy Blanco fue el encargado de echar los grillos al mar que eran símbolos fieles de una historia sobrecargada de tiranías domésticas. Toda su vida fue un permanente luchar porque este país se liberara de grillos económicos, culturales, políticos, físicos y mentales. Fue por ello un desprendido y extraordinario apóstol de la Libertad”.

Los restos del Dr. Andrés Eloy Blanco, reposan en el Panteón Nacional, desde el día 2 de julio de 1981.

* Cronista de Tucutucu