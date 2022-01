Este 2022 continúa el Miami New Media Festival (MNMF), la plataforma multimedia impulsada por la fundación Arts Connection que promueve el arte a través de la exploración de las nuevas tecnologías y sus narrativas interactivas. Este mes de enero y hasta el 18 de febrero, se podrán ver las 45 obras de video-art que forman parte de su XVI edición a través de su canal de YouTube (ver aquí), las cuales fueron seleccionadas bajo el tema curatorial “New Media Art and the Pandemic”.

“En esta edición, cuya programación ahora también podrá verse online por segundo año consecutivo, el público puede disfrutar de las obras de video-art procedentes de 13 países. Es oportuno recordar que, en agosto de 2021, fueron seleccionados 36 videos a través de dos convocatorias: 26 obras fueron elegidas desde Miami, con la participación de 97 aplicaciones; y 10 obras desde Italia, con el apoyo de la Rome Art Week (RAW) y Nextus collective”, explicó Milagros González, coordinadora del festival, quién además agregó la participación de 5 videos de reconocidos artistas invitados y una selección especial de 4 videos realizada por PhotoAlicante.

Cada semana se irán publicando estos videos en el canal YouTube del festival, de acuerdo a la selección realizada por cada uno de los miembros del jurado: así ya están disponibles los videos elegidos por los curadores Jimmy Yanez (ver aquí) y Adriana Barrios (ver aquí); el viernes 14 de enero será publicada la selección realizada por la periodista Marinellys Tremamunno, el viernes 21 de enero la selección de la artista Andreina Fuentes Angarita, el 28 de enero la selección de la promotora cultural Adriana Meneses Imber, el 04 de febrero será el turno de los artistas invitados, el 11 de febrero se publicará un evento online organizado por la Rome Art Week con los videos de los artistas italianos, y el 18 de febrero la selección de PhotoAlicante.

Asimismo, este 2022 continuará la gira internacional de la XVI edición del Miami New Media Festival, que celebra los 15 años de la fundación Arts Connection, organización con sede en Miami que promueve este importante festival fundado por la venezolana Andreina Fuentes Angarita. El año pasado contó con sendas presentaciones en Miami, además de Valencia, Táchira y Maracaibo (Venezuela), y este año seguirá en importantes sedes de América Latina, el Caribe y Europa.

Desde su creación, el MNMF ha promovido a más de 300 artistas de países de los cinco continentes, a través de más de 500 videos, instalaciones y performances. Para seguir la programación de eventos visitar: https://www.miaminewmediafestival.com/