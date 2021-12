Luego de una reconocida carrera en la movida del rock de Argentina y Venezuela, el guitarrista, compositor y arreglista venezolano, Pedro Lacruz, incursiona en un estilo instrumental que toma muchas influencias de la música para películas o “filmscore”, con el disco “Lost for Words”, que ya se encuentra disponible en las principales plataformas musicales. Además, actualmente trabaja dando los toques finales a cuatro sencillos promocionales que lanzará a principios de 2022 y donde aborda el estilo del heavy metal.

“Todos los temas de Lost for Words empezaron como temas netamente pianísticos y poco a poco fui agregando instrumentos, dejando como último recurso mi guitarra eléctrica, que es mi instrumento. El estilo musical me gusta definirlo como Filmscore ya que me inspiré mucho en paisajes y visuales, tratando de crear una atmósfera diferente en cada tema pero que al escuchar el EP completo, se puede entender como una producción que no sale de contexto de principio a fin”, explicó Pedro Lacruz.

Cuando vivía en Venezuela, se llevó el premio “Guitarrista Joven” en el festival de la guitarra eléctrica “Sibelius Fest” y formó parte de la reconocida agrupación de punk-rock Zombies No que giró por todo el país. Ha colaborado con diversos artistas y agrupaciones en Argentina, Venezuela y EEUU como Mumba Sound, Confractus, Kenn, 4 Signos, Gustavo Elis, Ven Zen, Giuliana Lowlands y Yael Krausz.

“Nunca supe que esperar sobre la receptividad del público ante Lost for Words, porque mis seguidores siempre han estado presentes en cada tema de rock y metal, solos estruendosos y rápidos, así que esta vez les traía algo muy distinto, una parte de ellos se volvieron seguidores de este nuevo género en el que estaba incursionando y pude traer gente nueva a mis redes sociales que no le gusta el rock, pero que les agradó mi trabajo instrumental”, explicó el guitarrista sobre el EP grabado en Argentina en su propio estudio y en el cual se encargó de tocar todos los instrumentos más las labores de mezcla y producción.

En relación a su nuevo material musical que saldrá a inicios de 2022, donde lo acompañan el bajista venezolano Niko Orlando y la baterista argentina Nicole Trinchero, Lacruz comenta que “tiene solo 4 temas que voy a lanzar como singles, creo que esa es la manera más rápida y efectiva en la que el mundo musical se está moviendo los últimos años, viene cargado de mucho metal, pero en todos los temas hay alguna sorpresa en la que se asoma algún género musical poco convencional asociado con el mundo del rock, definitivamente estoy emocionado por mostrarle al público esta nueva producción”.

Además de “Lost for Words”, pudo involucrarse con un par de bandas de Buenos Aires de rock sinfónico y rock progresivo, también empezó un proyecto metal experimental con otro músico venezolano radicado en EEUU llamado VEN ZEN. Entre sus planes más inmediatos se encuentra lanzar su nueva página web y su sitio de Patreon para seguir en la expansión virtual de la cual dependen tanto los artistas hoy en día.

Con todo y que le ha ido muy bien en Argentina y EEUU, Pedro Lacruz afirma que echa de menos la movida musical venezolana: “extraño el soporte que había en los últimos años justo antes de irme a Argentina, creo que Zombies No estaba en su apogeo y tenía un fan base enorme que los seguía a cualquier lugar que tocaran. Es algo que está presente en varios países pero el cariño y la pasión venezolana es muy única sin importar cuantas fallas y defectos tenga la movida nacional”. Prensa Cresta Metalica