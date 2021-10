Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- Al comenzar la campaña electoral a nivel nacional también en Boconó, el Consejo Nacional Electoral (CNE), regional y municipal, arrecia su motivación para las elecciones previstas se realicen el 21-N; oportunidad en la que se elegirán los 23 gobernadores; 335 alcaldes; 253 legisladores regionales y también 2.471 concejales en todo el país.

Para los efectos, desde este 28-O y hasta el 18-N, la dirigencia específica de Boconó, estará tras la caza de 69.744 electores, que según nos estamos enterando, corresponden al último registro electoral, que originalmente había sobrepasado los 70 mil electores, pero posteriormente, con la llamada limpieza y descuento de los muertos, se redujo al número que les estamos suministrando.

El caso es que en la campaña de motivación, el CNE en nuestro municipio y concretamente en La Biblioteca Pública Isaura Saavedra que funciona en el Palacio Municipal, frente a la Plaza Bolívar en pleno centro de Boconó, en un horario de: 9:00 am hasta las 3:00 pm, también habilitaron La Feria Electoral, que mantendrán durante los días que se crea necesario. Por este mismo motivo, también logramos conocer que en el transcurso de las próximas semanas, se movilicen los equipos y el personal técnico, para de forma itinerante visitar las parroquias foráneas, para sin ninguna distinción familiarizar a los 69.744 votantes, que desde hoy la dirigencia boconesa estará a la caza y especialmente de los nuevos electores, ya que en un alto porcentaje no atendió el primer llamado que se efectuó el pasado 10-O, fecha para la que se convocó el simulacro electoral, el cual y sin guardar secretos, no contó con el poder de convocatoria por parte del CNE, ni tampoco de la dirigencia involucrada en el proceso, aunque estos últimos, se hayan justificado indistintamente.

Oficialistas y opositores

Se espera que esta vez, los oficialistas y opositores, que conforma los partidos políticos e independientes, quienes desde este 28-O “Inician oficialmente la campaña electoral” también se fijen dentro de sus tareas, instruir a sus seguidores para que aprendan a votar y la mejor práctica, es que asistan a los lugares donde están colocadas las máquinas electorales y conocer al manejo que de forma digital hay que hacer en las mismas. Hasta ahora, han ubicado las máquinas en los siguientes circuitos: 1.- Boconó; circuito 2.- El Carmen; circuito 3.- Mosquey, Ayacucho (Batatal), Rafael Rangel (San Rafael), Burbusay, San Miguel y Vega de Guaramacal; circuito 4.- San José de Tostós, Mons. Jáuregui (Niquitao), General Ribas (Las Mesitas) y Guaramacal.

Tenemos entendido que para movilizar las máquinas desde una jurisdicción parroquial a otra, se espera el apoyo de los organismos oficiales o en último caso, los mismos partidos políticos e independientes, siempre y cuando estos no las capitalicen para sus propios intereses, según denuncias de procesos anteriores.

¿Conocen cómo hacerlo?

Por nuestro lado, de lo poco que hemos conversado con los electores, sin ir hasta sus comandos, para no comprometerlos, es que una piadosa cantidad tanto de oficialistas y opositores, está buscando votar cruzado; pero al preguntarles ¿Conocen cómo hacerlo? solo responden que oportunamente aprenderán. Así observamos que los electores, aunque lentamente, se están preparando para tal fin y por propio interés asisten a la feria electoral.

Como no somos escaparate de nadie, también hemos conversado con la dirigencia, quien mantiene sus dudas al respecto, y en gran parte coinciden que resulta dificultoso, el voto cruzado que se estaría avecinando.

