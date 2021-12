Caracas, 10 dic (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este viernes la Ley de Presupuesto para 2022 con un monto de 62.379.454.806 bolívares digitales (13.457.479.517 dólares al cambio oficial), que fue aprobado en un primer debate parlamentario, si bien todavía debe recibir luz verde definitiva.

«Hoy hemos traído para el ejercicio fiscal un presupuesto que alcanza el monto de 62.379.454.806 bolívares», anunció Rodríguez al intervenir ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en la que el 92 % de los diputados están ocupados por oficialistas.

Dicho presupuesto, siempre según la intervención de Rodríguez, «está enmarcado en políticas que han permitido defender» la moneda y «avanzar en el combate de la hiperinflación».

El pasado 1 de octubre entró en vigor una reconversión monetaria, la tercera en este siglo, que eliminó seis ceros a la moneda venezolana, conocida hasta entonces como bolívar soberano y que pasó a denominarse bolívar digital.

A estos seis ceros se suman a ocho más que fueron eliminados en las dos reconversiones monetarias previas, una de 2008 y otra de 2018.

Venezuela entró en un proceso de hiperinflación en noviembre de 2017 de la que ha comenzado a salir en este año, razón por la que Rodríguez, también ministra de Finanzas, explicó que en noviembre y «por tercer mes consecutivo», el incremento de los precios será inferior al 10 %, si bien no facilitó el dato exacto.

En octubre, la inflación fue del 6,8 % y en septiembre del 7,1 %, según los datos oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV).

Por todo eso, explicó que tanto el proyecto de ley de presupuesto como otro de endeudamiento presentado simultáneamente y que también recibió la primer aprobación «ha sido el resultado de un amplio proceso de consulta».

«Este año se ha incrementado la inversión social; es una meta que nos proponemos cada año, incrementar la inversión social (…) en salud, educación, en las grandes misiones sociales, en el sistema patria, en la distribución, procura de alimentos», dijo sin facilitar el dato exacto dedicado a estas partidas.

En ese apartado «está concentrado este presupuesto y allí está concentrado la inversión social, justamente para la recuperación de las capacidades de nuestros servicios públicos, que es donde más se ha golpeado a nuestro pueblo, en la remuneración de los trabajadores y en los servicios esenciales».

El presupuesto también «contempla gastos para pagos laborales del sector público por un monto de 7.777 millones (unos 1.677,7 millones de dólares)», 5.450 millones (unos 1.175,75 millones de dólares) para la plataforma Patria que distribuye distintos beneficios a la población y 4.410 millones (unos 951 millones de dólares) parabienes y servicios.

Contempla 5.662 millones (unos 1.221,49 millones de dólares) «para honrar compromisos».

«Obviamente, este monto no representa la totalidad puesto que las sanciones criminales han afectado la capacidad de pago de nuestra República», concluyó.

#EnVivo || Vicepresidenta @delcyrodriguezv: Venimos a presentar el presupuesto para el año 2022, en el marco de un país que padece y sufre un bloqueo genocida y criminal. No es cualquier país, no es cualquier economía, no es cualquier ejercicio fiscal que vamos a presentar. pic.twitter.com/8rYL2BikMt

— Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) December 10, 2021