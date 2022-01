Amado Ser, la Paz, la Armonía y la Luz Cósmica Platino, Blanca, Dorada y Esférica de los Siete Rayos de Dios se encarnen cada día más en vuestro noble corazón. Escribí en mi columna anterior, que La Luz Platino porta el fuego Sagrado de Unión Divina. Cataliza las triangulaciones sagradas de energía como el fundamento de una forma pura unificada que puede ser vista como el equilibrio interno del Padre, la Madre y el Hijo, trayendo la perfecta y completa unidad con el Yo Soy (Real Ser).También que esa Luz Platino nos ayuda a fusionar nuestros hemisferios cerebrales izquierdo y derecho a fin de que nuestra recepción de la realidad sea correctamente percibida desde una percepción cerebral total multi-dimensional, multi-facetada y multi-tarea en todo momento, porque la Luz Platino construye nuestro Puente Arco Iris Antahkarana… creando una corriente de Consciencia poderosa y prominentemente ascendente, sin impedimentos, hacia y desde la Fuente Divina y hacia abajo, con el corazón.

Esto continuará poniendo final temor de la muerte espiritual inexistente, al sufrimiento y a la negación de todo sentido de separación y tendencias divisivas, para que el renacimiento de la Nueva Humanidad sea más rápido y más completo, cosas ya viviéndolas quienes se prepararon para dar el salto cuántico a la 5D sin morir físicamente, para 2023-2026, dicen los Inter-Galácticos. La Sanación espontánea sucede conectados a esa Luz Cósmica Platino activando el Triple Merkaba. Somos alentados a invocarla y utilizarla en toda actividad de sanación y transformación provenientes de este punto en adelante.

Se nos mostrará cada vez más en forma creciente cómo utilizar este gran regalo del Fuego Sagrado para las manifestaciones milagrosas. La Luz Platino emite una Radiación Esférica a través de sus pulsaciones a la Tierra… Desde su punto de origen, el Gran Sol Centraldel Multiverso trae una vibración eterna y el rumbo Divino de Evolución para la Tierra y la Humanidad como un Microcosmos del Macrocosmos (1). He escrito sobre el Cosmismo, Diástole o Expansión, Omniverso, Multiverso, Macrocosmos; Cístole o Compresión, Microcosmos camino al Nanouniverso.

Hoy los Oscurosen sus constantes arañazos por su conservación del poder, ya nos están hundiendo más en la ciencia ficción del Metaverso, que por defecto sería la misma Programación Humana 3D, toda integrada no en la adicción a la pantalla actual del móvil, sino a unas gafas electrónicas que idiotamente nos permitirán lograr todo sin salir del hogar, con mayor encierro cibernauta del que ya está ocurriendo. Y eso ¿por qué? Porque la Ciencia al servicio de la perversidad económica, descubrió hace tiempo la Biotecnología de un Hardware (Cuerpo), con su Software (Otros Cuerpos, Mente, Conciencia y Espíritu integrados) llamado Hombre y un Cosmos, Akash, Huevo Cósmico, Universo Holográfico que mientan La Nube.

Esa nueva creación del MZ de Facebook, el Metaverso y sus oscuros fines, donde reposan unos 6.000 Millones de perfiles completos de la humanidad, posiblemente en una memoria de cuarzo 5G, capturarán a Semiótica limpia, más aún la Mente y la Conciencia inferior de los dormidos, quedando atrapados en esa Nube del ordenador, accesada por el Ego particular de cada quien para quedar al servicio del Operador si lo deseara. El Drogodependiente Emocional de la Psiq. Española Marián Rojas E, el cual puedes ver en mi Muro de la red mencionada; con las graves consecuencias esbozadas por ella como es el daño de la Corteza Pre-Frontal, por generarlo todo desde afuera y no desde el cerebro dispuesto para ello, por lo que también concluye que nuestra generación será por esa causa, de no abortarla, más inteligente que nuestra descendencia.

Grandes cambios en todos los niveles, comenzando a colapsar todas las cosas que tienen que ver con la creación basada en la dualidad, todos los programas hegemónicos comenzaron a ser desplomados a partir de06-06 al 21-12-2012, finalizando ese deshielo con el gran evento del cierre del Ciclo Galáctico, cuando descendió el gran rayo cargado con las mayores energías que renovarán al mundo actual, unos quedarán en la oscuridad, los otros en la luz, pero ese tiempo es apenas el comienzo de lo llamado apocalíptico.

A nivel mental hay un despertar y a nivel espiritual hay otra clase de despertar, se destruirán las energías que conforman el sistema de la dualidad del ser o no ser, quiero o no quiero, bueno y malo, despertando a la esencia de la unidad, pero a quienes no les interesa llegar a la unidad (¿Diálogo?) debido a que sus intereses económicos, de control y poder se están viendo seriamente comprometidos, intentan fortalecer el sistema que mantiene al mundo lleno de sufrimientos e injusticias. Estos cambios inducidos por Venus a través del cuerpo del Sol, quien estuvo interpuesto entre este y La Tierra, no habían ocurrido desde el año 1882, donde ocurrió el último par de tránsitos.

El siguiente par de tránsitos de Venus, serán en el par de años 2117-2125. Coincidiendo con la Séptima Semana de las Profecías de Daniel referida al Anti Cristo. En ese Cierre de un Ciclo Cósmico, es cuando ouroboros o auroboros se muerde la cola, entre el Sol y Venus, es el final del 13 Baktún (Series del Calendario Maya. Equivalente ésta Cuenta Larga a 144.000 días, unos 394 años);siendo igualmente un símbolo de purificación, que representa los ciclos eternos de vida y muerte o el fin del calendario Maya, representando el fin de la Era de Piscis, y sobre todo es cuando se tiene la única oportunidad de regresar a la unidad del Verdadero Ser (El Íntimo), cosa que me agrada porque había aprendido que esa alquimia la provocaba yo en solitario, ayudándome espléndidamente sé ahora, el Sol y Venus. Todas las culturas han nombrado a Venus de diferentes formas, pero en especial en el final del calendario Maya de dicha Cuenta Larga, cuando fue el cierre del cuarto ciclo e inicio del quinto, o la entrada o nacimiento del sexto Sol, y que coincide con el llamado «Nacimiento de Venus» ocurrido durante el tránsito del 5 y 6 de junio 2012, la leyenda maya lo relaciona con la «Serpiente Emplumada», o Quetzalcóatl (¿Otro Anciano de los Días o es el mismo?).Las energías del Sol y Venus se mezclan de tal forma que crean grandes campos electromagnéticos en la Tierra, las cuales al ir descendiendo toro idealmente, estarán destruyendo las energías de la mente basada en la dualidad predicha, haciéndola desaparecer. A eso es lo que llaman despertar, por que aparece el estado natural del ser humano que es la Supra Consciencia de la Unidad, la Fraternidad Cósmica, porque el Gran Poder Cerebral está unido al Universo.

A partir de ese tránsito en donde las consciencias comenzaron a colapsar todos los sistemas económicos, sociales, políticos, religiosos, militares, etc., porque será la transición que dará el paso hacia la Unidad. Al desprogramarte de la dualidad 3D, NO TE DEJES REPROGRAMAR NUEVAMENTE CON ESA DUALIDAD.

Existe un gran despertar en donde se manifiesta la verdadera Supra Consciencia de Unidad, una vez haya desaparecido la dualidad, y por el otro lado estarán quienes fortalecerán aún más el sistema mental como lo han venido haciendo, expandiendo ésta conciencia sin ese, anclando las energías con las del Cosmos en busca de la iluminación, hasta convertirse en seres multidimensionales, o en dioses sobre la tierra, como ya existen muchos, y por el otro lado estarán quienes están vaciando sus mentes, para recibir a través de la unidad espiritual la manifestación de la esencia del verdadero Dios, a través de los diferentes atributos divinos, es decir, recibirán la consciencia divina del amor, en donde no existirá ningún tipo de opuesto, y estarán en contacto permanente con la esencia del Creador, a través de su sabiduría que viene desde el interior de cada ser humano (2).La verdad los hará libres (Juan 8:32), y las mentiras los hará creyentes.1. Aristizabal L. Rubén Darío, MENSAJES DEL UNIVERSO. Año 2011. 2. Castillo Rincón, Enrique, nos decía en su visita a Valera, Estado Trujillo, en Julio 1985, que ya esa cofradía contaba con un banco de datos de 4.500 Millones de Seres Humanos.

Por: Manuel Guillermo Ruiz Moreno