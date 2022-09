Por: José Rojas

“Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte; sin embargo, no sólo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican”. (Romanos 1:32)

La mayoría de ustedes saben que tengo un corazón para el evangelismo. Una de las progresiones más interesantes de la discusión y el pensamiento que tengo con la gente, ya sea que conduce a la salvación o el rechazo de la gracia salvadora de Dios, tiene que ver con el tema de nuestro pasaje de hoy: el juicio final de Dios.

Si bien muchos reconocen la naturaleza pecaminosa del hombre, parece difícil para algunos para ampliar esta idea hacia el reconocimiento de la responsabilidad final y la consecuencia de la forma en que hemos vivido nuestras vidas. La mayoría de las personas no les gusta la idea de que Dios los va a juzgar por su pecado. Sin embargo, sólo porque no quieres ser juzgado (o aún cree en el concepto), no significa que no va a suceder.

Si saltó de un edificio, sólo porque usted no cree en la gravedad no significa que no se colgará en la calle de abajo. ¿Y si al caer (antes de llegar a tierra) que utilizó como prueba de su no creencia, «Mira, yo saltaba y no pasó nada, por lo tanto, la gravedad no existe.» Obviamente esa línea de pensamiento sería ridícula, pero esto es exactamente lo que Pablo está discutiendo en nuestro pasaje de hoy – a sabiendas de lo que estamos haciendo está mal, haciendo tales cosas de todos modos, y la aprobación de otros que les hacen tan bien. En otras palabras, si realmente creemos en la eternidad y «entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas merecen la muerte», entonces ¿por qué no nos volvemos de nuestros pecados contra Dios? ¿Por qué es tan difícil aceptar la gracia y el perdón ofrecido por Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo? Pienso que la respuesta es simple pero complicada – el pecado (el orgullo, la arrogancia, la terquedad, la dureza de corazón, la codicia, el egoísmo) El hombre no quiere renunciar a la libertad de servirse a sí mismo (su naturaleza pecaminosa) en lugar de Dios. Desafortunadamente, es un camino que sólo conduce a la muerte.

¿Hay un pecado que Dios ha llamado a su atención que no se han abordado? ¿Cómo es Dios hablándole a usted en este momento? El Señor está llamando a cada uno de nosotros a una relación con Él, sin embargo tenemos que elegir – esto nos obliga a pasar de nuestro pecado, arrepentirse y pedir perdón. Ningún pecado es demasiado grande. Y ningún pecado se puede superar sin la ayuda del Señor y el poder del Espíritu Santo. Todo lo que tienes que hacer es desear el Señor. ¿Va a pedir? ¿Va a buscarlo?

Fuente Liga del Testamento

