Madrid, 3 oct (EFE).- El opositor Antonio Ledezma rechazó este domingo la misión de observación electoral que la Unión Europea (UE) enviará a Venezuela porque «en dictadura y en tiranía no hay elecciones libres», así que instó a que cesen los «paños calientes» sobre la «espantosa catástrofe» que vive el país sudamericano.

El alto representante de la UE para la Política Exterior, el español Josep Borrell, anunció el 29 de septiembre la decisión de enviar una misión a los comicios regionales y locales que se celebrarán en Venezuela el próximo 21 de noviembre.

En un comunicado, Borrell se mostró «convencido» de que su labor «será una contribución importante a una solución pacífica y controlada por los venezolanos», así como «un camino hacia elecciones creíbles, inclusivas y transparentes».

Ledezma, exalcalde de Caracas y afincado en España, discrepó de ese planteamiento en unas declaraciones remitidas hoy a EFE.

«Si quieren hacer ese gasto y ese esfuerzo de ir a Venezuela, vayan a confirmar cómo se siguen ejecutando seres humanos por la vía extrajudicial, vayan a ver cómo son las colas para todo: gasolina, comida, medicina… Vayan a ver cómo ese país, que era riquísimo, ahora su moneda no vale nada.»

En los tribunales «se alcahuetea a los que son responsables de crímenes de lesa humanidad», añadió antes de pedir que se busquen pistas de «cómo son las relaciones de este régimen (del presidente Nicolás Maduro) con el narcotráfico y con el terrorismo internacional».

Por todo ello, «es hora de que la ONU, la OEA o la Unión Europea demuestren que sirven para algo«, subrayó Ledezma.

Venezuela, según el opositor, necesita de la solidaridad de la comunidad internacional, «requiere urgentemente de pronunciamientos y acciones eficaces, no más pañitos calientes, no más guaraneo, no más columpiarse desde las barreras de los organismos internacionales para ser testigos lejanos de una masacre que se realiza de manera continua».

El opositor Leopoldo López, también afincado en España, dijo ayer en Twitter que es «peligroso» que Europa se preste a «legitimar» a Maduro enviando una misión de observación a Venezuela.

«Hay que estar alerta en el desempeño de la misión, en que quienes componen dicha misión no se presten a la manipulación de la dictadura», advirtió.

Su padre, el eurodiputado hispanovenezolano Leopoldo López calificó el jueves de «poco deseable» esa misión europea de observación electoral.