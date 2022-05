Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

El conocido luchador social Enrique Rondón Berrios C. I. 9170481, luego de un prudente silencio, les hizo llamado directamente a las autoridades municipales y regionales, para que se pronuncien por lo que está pasando ante la escasez de gasolina. Nosotros – dijo – somos un municipio de 12 parroquias y estamos viendo que las autoridades están como mudas. Yo saludo al alcalde que hoy está reparando 3 camiones y ordenó la prolongación de una avenida, pero señor alcalde, deje lo mudo. Salga y de declaraciones, porque nosotros necesitamos que nos dé información. ¿Será que el gobernador tiene problemas con la Zodi que no le envía gasolina a Boconó?

Ayer estuve en Biscucuy y coloque gasolina; en Valera también hay gasolina, pero del estado Trujillo en el municipio Boconó ¿Qué nos pasa? Aquí nadie nos informa. Nosotros votamos muy bien con Alejandro, que tiene un equipo de prensa que lo que da es lástima, porque no da las informaciones que el pueblo refiere. Si tiene problemas con algunos periodistas, el problema es entre ellos y no del pueblo. Nosotros necesitamos que nos den información.

Esperando la gasolina

En la cuadra donde resido hay 3 señores de Las Mesitas y les tengo que prestar hasta el baño para que puedan hacer sus necesidades y bañarse, porque no tienen un lugar para tal fin, mientras están esperando que llegue la gasolina.

Ya basta – exclamo – hablamos de los congresos de la patria, nos rasgamos las vestiduras y pronunciamos consignas a favor de Chávez y que no volverán, pero nosotros no hacemos el trabajo como corresponde. ¿Dónde están los delegados del partido Psuv del municipio Boconó que son una cuerda de mudos que no hablan? Para que son esos delegados que van al congreso a puro gritar, pero aquí en Boconó les da miedo ¿Será para que no les quiten los bonos que tienen?

¿Qué es lo que realmente le pasa a los delegados del Psuv? El partido tiene que darle el frente al problema, porque es un problema del municipio, un problema de la alcaldía, un problema del proyecto revolucionario que nosotros apoyamos, pero vemos que actualmente, ni el gobernador, ni el alcalde, se pronuncian sobre la problemática.

Un llamado serio

Enrique Rondón insiste que hace falta información y afirma: Simón Bolívar dijo claramente “Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza”

Le hago un llamado serio al señor alcalde, a los delegados del partido que se la pasan peleando porque desean ser delegados, que hoy día se pronuncien, que expliquen qué es lo que pasa con la gasolina. Los agricultores están perdiendo siembras. Se nos presentan problemas de salud y nadie se pronuncia.