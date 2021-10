Luis «El Teacher» Cárdenas.- El FC Barcelona ha blindado a su máxima figura de cara al futuro del club, el que ha heredado el «10» que ostentó durante muchos años el argentino Lionel Messi. Este jueves ha estampado su firma el delantero Ansu Fati, quien ha renovado su vínculo con el Barca hasta el 2027, con una cláusula de rescisión de contrato sobre los mil millones de euros, la misma que le colocaron a otra joya de la cantera, quien renovó tambien recientemente, Pedri.

El presidente del cuadro blaugrana, Joan Laporta se mostró muy contento y manifestó que «no he visto peligrar la continuidad de Ansu. Estaba muy tranquilo porque sabía que él se quería quedar. Nosotros teníamos que hacer todo lo posible para que se quedase. Mateu y Yuste me iban informando de cómo iba todo. Tenía la tranquilidad de que tanto la familia como su representante saben que el mejor sitio para Ansu es aquí. Todos queríamos que se quedará aquí. Planes, Ramon Carbó, Carles, José Mari Bakero, Víctor Valdés. Muchas personas lo han hecho posible».

«Felicitar a todos, a Ansu, a su familia (cita a todos los miembros), a los representes. Hoy es un gran día para el Barça porque es presente inmediato y futuro. Espero que para todos vosotros también. Hemos estado hablando del cariño que nos tenemos, lo sacrificado que ha sido Ansu en La Masia para llegar hasta aquí. Estamos todos muy emocionados. Como club, era muy importante regularizar esta situación. Le queremos, hemos ido formándolo como persona, tiene una madurez extraordinaria y un talento superlativo. Está llamado a conseguir muchos éxitos y conseguir la gloria. Te he dicho muchas veces Ansu, en el Barça te vamos a ayudar que consigas todos tus objetivos, que son los nuestros. Familia, un placer conoceros, gracias Bori por el esfuerzo, todos los hemos hecho. Gracias Jorge (Mendes), por poner de tu parte. Cada uno intentaba en base a los esfuerzos que podía hacer llegar a un punto. Estamos muy contentos, es un día de esos especiales, en los que nos gusta decir ante la prensa que hemos sellado la renovación de Ansu. El presente y el futuro está asegurado con él», agregó el directivo tras consolidarse esta unión que por seis años se mantendrá vigente.

Laporta habló también sobre los objetivos del club con el jugador. «En el Barça te vamos a ayudar a conseguir tus objetivos. También son los nuestros», agregando que «tiene una madurez extraordinaria, un talento futbolístico superlativo y está llamado a conseguir la gloria».

Por su parte, el jugador manifestó que «como digo, desde el primer día le dije a Jorge (Méndez, su manager) mi primera opción era quedarme y él lo entendió a la perfección. Hemos podido llegar a un acuerdo y estoy feliz de que el club haya confiado en mí. Puede ser que haya tenido ofertas de fuera, pero lo he tenido claro. Estoy muy tranquilo, con la ayuda de mi familia y de la gente del club me transmiten esa tranquilidad y así debo estar. Me siento muy querido y es lo que más valoro. Para mí no es una presión, sino una motivación que te hace seguir todos los días e ir mejorando».