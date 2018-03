Rinden homenaje a Stephen Hawking

La madrugada de este miércoles, falleció en Cambridge a los 76 años, el famoso físico británico Stephen Hawking. Los hijos de científico manifestaron a través de un comunicado sentirse “profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro padre hoy”.

El Vice-Rector de la Universidad de Cambridge, Stephen Toope, lo calificó como un “individuo único” y detalló que sus aportes excepcionales al conocimiento científico han dejado un legado imborrable.

"Look up at the stars and not down at your feet" – Professor Stephen Hawking

1942-2018

En tanto a esto, el Presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, calificó al físico como “un hombre extraordinario y un pionero para todas las personas con discapacidad en el mundo”.

La Primera Ministra británica también se refirió al respecto y precisó que Stephen Hawking demostró “su coraje, humor y determinación para aprovechar al máximo la vida, fue una inspiración. Su legado no será olvidado”.

Professor Stephen Hawking was a brilliant and extraordinary mind – one of the great scientists of his generation. His courage, humour and determination to get the most from life was an inspiration. His legacy will not be forgotten.

También, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, también conocida como NASA, le rindió homenaje al físico británico con un emotivo vídeo donde él se hace presente y donde la organización gubernamental estadounidense sostiene que “sus teorías destrabaron un universo de posibilidades que nosotros y el mundo estamos explorando”.

His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring.

La Unión Europea (UE) también se pronunció al respecto, a través de unas declaraciones emitidas por el portavoz Alexander Winterstein, insistió en que Stephen Hawking representa “una de las mejores mentes”, y a lo largo de su vida “no solo mostró una curiosidad infinita, si puedo usar esta palabra, sino que también la ambición de hacer algo tan complejo como la física comprensible para personas como tú y yo”.

One of the greatest minds ever. Brilliant, inspiring and infinitely curious.

One of the greatest minds ever. Brilliant, inspiring and infinitely curious.

RIP, Stephen Hawking.

Su trayectoria

Stephen Hawking, nació el 8 de enero de 1942 en Oxford y se convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia, no solo como teórico y astrofísico, sino también como divulgador científico.

En el año 1963 se le fue diagnosticado un tipo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la cual es una enfermedad de tipo neurodegenerativa progresiva, esta llegó a impedirle moverse y hablar, lo que le llevó a utilizar un sofisticado método electrónico para poder comunicarse con los demás.

Stephen Hawking se casó en 1965 con Jane Wilde, con la que tuvo tres hijos: Robert, Timothy y Lucy.

Para 1977 ingresó en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de Cambridge, donde fue nombrado profesor de Física Gravitacional.

Stephen Hawking en 1979, en Princeton, Nueva Jersey. Fuente: CNN en Español

En 1980 accedió a la titularidad de la cátedra Lucasiana de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica, la más importante de Cambridge, que ocupó Isaac Newton en 1663.

En 1985 contrajo una grave neumonía en Suiza y los médicos aconsejaron retirarle la máquina que le mantenía con vida, más adelante fue sometido a una traqueotomía que le salvó la vida pero le dejó sin voz.

Desde 2005 sólo pudo comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo con el que accionaba un sintetizador de voz.

En marzo de 2008 publicó “La clave secreta del universo”, un libro dirigido a niños y escrito en colaboración con su hija Lucy.

Ese mismo año, en septiembre, la puesta en marcha del gran acelerador de partículas LHC de Ginebra, reabrió la polémica entre Hawking y el también físico británico Peter Higgs en torno al llamado bosón de Higgs.

Stephen Hawking abandonó, el 1 de octubre de 2009, la titularidad de la cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge y pasó a ser director de investigación en el centro educativo.

En julio de 2015 presentó en la Royal Society de Londres un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre financiado por el multimillonario ruso Yuri Milner.

En abril de 2016, Hawking mostró su apoyo a un programa financiado por el millonario ruso Yuri Milner para enviar una nave a otro sistema solar, que incluye un nuevo modelo de sonda espacial y con el que promete alcanzar el sistema estelar más cercano, Alfa Centauri.

Hawking aseguró que de ello depende el futuro de la humanidad, que no podrá sobrevivir otros mil años sin escapar “más allá de nuestro frágil planeta”.

En junio de ese año recibió la primera estrella del paseo de Estrellas de la Ciencia de la isla de La Palma (Canarias) y en Tenerife participó en el Festival Internacional Starmus, donde dio a conocer a los ganadores de la primera edición de las medallas “Stephen Hawking” y recibió el título de profesor honorario del Instituto de Astrofísica de Canarias.

También en 2016, en noviembre, disertó en el Vaticano sobre la expansión del universo y dijo que preguntarse sobre “qué había antes del Big Bang” carece de sentido, pues “es como cuestionarse qué hay más al sur del Polo Sur”.

El 24 de marzo de 2017, un holograma con su imagen dio una charla de una hora en el Parque Científico de Hong Kong sobre sus experiencias en el campo de la investigación.

El 16 de octubre pasado, Hawking celebró la primera detección de luz y ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos estrellas de neutrones.

GV /EFE