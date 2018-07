Repuestos para vehículos son más baratos en Cúcuta

“La gente dice que es por el aumento del dólar paralelo, pero en la diferencia entre un repuesto entre Venezuela y Cúcuta es de hasta 50 dólares, un repuesto que aquí cuesta 240 millones de bolívares en Colombia cuesta 30 dólares” dijo Gustavo Mora, habitante de la zona

Por Daniela González – Los Andes Semanario del Táchira

La actual crisis económica que atraviesa el país, no es acta para cardíacos y menos si se trata de comprar repuestos para vehículos, cuyos precios no tienen sentido ni explicación lógica que justifique el hecho de los costos, sin embargo, el saber sobre la hiperinflación que atraviesa Venezuela, hace que vendedores y revendedores triplican el precio de los productos cada hora. Aunque suena un poco ilógico, los propietarios de algunos negocios del estado Táchira dan precios por unas horas, por miedo que la mercancía aumente y ellos se descapitalicen.

Esta situación de precios elevados ha llevado a los tachirenses a comprar los repuestos de vehículos en Colombia, aun sabiendo que está prohibido el paso de repuestos de Colombia hacia Venezuela, sin embargo, se arriesgan con el fin de ahorrarse mucho dinero.

“Como es posible que el hidrocollarín, aquí en el municipio Ayacucho hace 15 días costaba 240 millones de bolívares, nunca alcance a reunir el dinero, me fui para Cúcuta y lo conseguí en 90 mil pesos eso en trasferencia serian como 90 millones de bolívares, me ahorré 150 millones de bolívares, es algo realmente absurdo, la gente dice que es por el aumento del dólar paralelo, pero 240 millones son cerca 80 dólares paralelos y 90 mil pesos son como 32 dólares, por eso digo que es algo absurdo le echan la culpa al dólar, pero si lo llevamos a dólares todavía son 50 dólares de diferencia” comentó Alberto Govea.

Esta es una corta lista de muestra de comparación de precios que logró recabar el equipo del Semanario Los Andes, con información aportada por compradores que han preferido traer sus repuestos de la hermana República.

Ante los precios, los usuarios coloneses no pueden ocultar su asombro en los talleres mecánicos, al comentar la atrocidad de los precios que ofertan los comerciantes de repuestos en el municipio Ayacucho.

Aunque suene un poco paradójico, al momento de preguntar algún repuesto y marca, los vendedores dicen “Marca caja blanca” y es porque están vendiendo productos que ni siquiera cuentan con una marca, solo vienen en una caja blanca.

“Al momento pensé que caja blanca era una nueva marca que había salido al mercado porque le dije al vendedor qué tal salía ese repuesto y este me dijo que buenísimo que eran unos nuevos que estaban llegando y eran caja blanca, y es porque viene sin marca y en una caja de color blanco” contó Gómez.

Por otro lado, mecánicos del municipio manifestaron que aparte de costosos, los repuestos que se están vendiendo no tienen ni si quiera marca que los identifique y otros que tienen marca, son de muy mala calidad, que a los días comienzan a tener fallas y la gente cree que los malos son los mecánicos. Traen las peores marcas para que les salgan los más barato posible y así tener un mayor margen de ganancia.

Esto no es solo en Ayacucho, al dar una ronda por los estacionamientos privados se pueden observan la presencia de vehículos automotores cubiertos de polvo por el tiempo que tienen estacionados, en razón que sus dueños no cuentan con los recursos económicos para adquirir los repuestos para poner en marcha sus vehículos automotores.

Ante la dificultad para adquirir los repuestos por parte de los usuarios, los mecánicos han implementado la modalidad de desarmar los carros en la misma vivienda del cliente por el hecho que los cliente duran muchos tiempo para conseguir los repuestos y ya los talleres los tienen colapsados con vehículos en algunos casos hasta con más de un año aparcado y desarmado en el taller esperando que sus dueños traigan los repuestos para repararlos.

“Ya yo no acepto que me traigan más vehículos para desarmar aquí, prefiero irlos a revisar en donde lo tengan estacionados, hace dos meses me trajeron un fiesta para que le arreglara algo de la caja, y solo en repuestos se le iban al señor como 800.000.000 millones de bolívares y no pudo comprar nada, y aquí todavía está el carro estorbándome en el taller, es bravo pero uno tampoco puede tener la responsabilidad de cuidar un carro” contó Harrinxon López, mecánico de Ayacucho.