En el Psuv “ya no manda” Nicolás

El partido Somos Venezuela nace desde las estructuras del Estado, aprovechando dineros públicos y estructuras gubernamentales, haciendo gala de doble militancia y revelando posibles problemas intestinos en el Psuv, dicen algunos analistas políticos, quienes añaden que con la nueva organización política, el Gobierno busca desmontar la imagen “corrupta” que se ha venido produciendo durante el mandato de Maduro y que ha desatado una gran cantidad de escándalos

El movimiento “Somos Venezuela” se prepara para participar en las elecciones presidenciales a celebrase este año, luego que Nicolás Maduro hiciera el anuncio como parte de su estrategia para la reelección. El Jefe de Estado dijo que Somos Venezuela “representará la alternativa democrática en el país” y agregó que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Delcy Rodríguez será la responsable de liderar esta organización oficialista.

El partido de izquierda, Nuevo Camino Revolucionario (NCR), solicitó ante el poder electoral que le ceda su espacio a Somos Venezuela. Especialistas en el tema político y comunicacional fijaron posición ante el anuncio de Maduro y expresaron que esta medida se debe al “quiebre interno del Psuv”.

“Somos Venezuela es la clave del triunfo de Maduro y el quiebre del chavismo tradicional”, explicó el politólogo Carlos Martínez Ceruzzi. Agregó que el Gobierno busca desmontar la imagen “corrupta” que se ha venido produciendo durante el mandato de Maduro y que ha desatado no pocos escándalos.

Martínez Ceruzzi manifestó que esta alternativa política busca aglomerar a los chavistas disidentes y a aquellos opositores defraudados por que “no se convence con esos líderes opositores tan contradictorios”.

Cambio de Imagen

El politólogo Pedro Urruchurtu expresó que el Movimiento Somos Venezuela busca brindar una imagen de amplitud, pues a su juicio “el chavismo está dividido y busca aglutinar a los maduristas”.

El también abogado Martínez Ceruzzi explicó que hay un tema publicitario “engañoso”, diciendo que “no es un nombre revolucionario, sino todo lo contrario, busca sustituir a la MUD, lo que tildó como una estrategia “marcaría” por su similitud con el movimiento opositor “Soy Venezuela”.

Quiebre del legado

Los expertos en la materia aseguraron que Maduro “pisa” lo que en su momento le funcionaba a Chávez. “El Psuv va a quedar como un cascarón vacío porque el nuevo partido es Somos Venezuela”, concluyó Martínez Ceruzzi.

Señas muy claras

El periodista Nelson Bocaranda, dice que el nuevo partido “rojo rojito” denominado “Somos Venezuela”, viene acompañado de una operación en la cual Delcy Rodríguez (“líder” del movimiento) hace campaña entre los constituyentistas de la ANC para que se inscriban en ese partido, sin embargo el animador de “Con el Mazo Dando decidió abrir un nuevo frente contra la pretensión de Nicolás de anular el partido de la revolución fundado por Chávez”.

“Los mensajes de Somos Venezuela hasta ahora han incluido sólo civiles. Los seguidores de los políticos militares acusaron el golpe y por ello entendieron la escaramuza de Diosdado para el 22-A como una oportunidad para efectuar esa elección de inmediato cuando Cabello tiene el control absoluto del Psuv. Allí ya no manda Nicolás, me señala una fuente rojita…”, comenta Bocaranda.

Quitar la imagen de Chávez

Según el periodista, Diosdado controla el Psuv hasta en la más pequeña localidad. “Ahora que los asesores de Maduro en esta campaña quieren irse quitando aceleradamente la imagen de Chávez, del color rojo y de los símbolos de lo que hoy es la debacle nacional, el hundimiento del país en sus manos, el retroceso al siglo 19 y sobre todo deslastrarse de la farsa que han sido veinte años de robolución montando un partido aparte, sin Cabello ni los personajes insignia del chavismo, la reacción no se hizo esperar”.

¿Ofensiva contra Diosdado?

“Otro allegado al grupo del ‘Capitán’” – dice Bocaranda – le confiesa que él presume que Cabello se está adelantando a la ofensiva qué contra él y a otros cuadros rojos de su grupo, podría venir en un nuevo gobierno de Maduro y los Rodríguez.

“Me espeta: ‘con Nicolás consolidado por seis años más el futuro de los Cabello y sus panas se vería reducido al máximo. Los cubanos nunca le han tenido confianza y ellos mandan no sólo en lo económico sino en lo político y militar. No lo quieren y no te extrañe que esta escaramuza haya sido orquestada en La Habana”.

La razón

A criterio de Bocaranda, la pretensión de Diosdado de adelantar la renovación de la AN, respondía al control de los candidatos. “Diosdado podía seleccionar la mayoría de los diputados que luego lo elijan como presidente de la Asamblea Nacional en contrapeso a Maduro. Además, podía disolver la ilegítima Constituyente y quitarle esa tajada de poder a Nicolás, Jorge, Delcy, Cilia y otros dirigentes del ‘madurismo sin Chávez’”, sin embargo su propuesta no pasó de ser eso, una propuesta, “por ahora”.

Según los informantes de Bocaranda, las sanciones individuales de tantos países del globo había mantenido unidos a Diosdado y Maduro, pero ante el avance de la crisis y la falta de asumir medidas de corrección comenzaron a aflorar discrepancias entre la cúpula del poder, incluido el uniformado. “Mas cuando dicen tener alimentos solo hasta el 22-A…”

¿Maduro saldrá de Diosdado después de la elección presidencial?

“Será el ocaso del último heredero de Chávez, y el fin del chavismo como fuerza política. Las cartas están echadas después del 22 de abril, el MSV se convertirá en el actor fundamental de lo que viene, el madurismo”

En la opinión de Antonio de La Cruz, articulista de El Nacional, las dos plataformas políticas anteriores creadas por Hugo Chávez para los procesos electorales desde 2010 a 2012, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en 2008, y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GppSB), en 2011, dejarán de ser las organizaciones sobre las cuales el proyecto político de Maduro se apuntale.

“El Movimiento Somos Venezuela permitirá la consolidación del liderazgo de Maduro dentro de las fuerzas del oficialismo, porque los otros dos herederos del legado de Hugo Chávez, Rafael Ramírez y Diosdado Cabello, son desplazados”.

Como se sabe, Ramírez fue aniquilado políticamente. Pasó a ser un perseguido por la justicia de Venezuela y Estados Unidos. Mientras que Cabello se quedará con un “cascarón vacío”, el Psuv. “Maduro le demostró quién tenía el poder en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017, obteniendo la mayoría de los miembros”, según la empresa Smartmatic.

La Cruz cree que por ello Cabello, vicepresidente del Psuv, busca el protagonismo en la elección presidencial del 22 de abril al postular la candidatura de Maduro durante el III congreso extraordinario del Psuv, donde afirmó: “El llamado es que nos unamos aún más”.

Cinco días después de la oficialización de su candidatura presidencial, Maduro anunció en el Parque Miranda que el Movimiento Somos Venezuela “va a participar con tarjeta electoral en el proceso presidencial”.

Además, Delcy Rodríguez, presidenta de la asamblea nacional constituyente (ANC) y coordinadora nacional del MSV, informó que en el MSV “no habrá doble militancia por ello se desafilió del Psuv para integrar y dirigir este nuevo partido”.

“Mientras que el MSV usa la militancia única con el Carnet de la Patria, obligando a los militantes del Psuv a migrar a este nuevo partido. Maduro usa la estrategia ‘vengan a mí que tengo flor’, empleada en el juego de truco. Ante este hecho, la estructura política del Psuv, léase Diosdado Cabello, reducirá su área de influencia en un nuevo periodo de gobierno de Maduro”, dice La Cruz.

Añade que lo que sucederá en los resultados de la elección presidencial del 22 de abril, será que el MSV obtendrá la mayoría de los votos. Por lo tanto, Maduro y la dirigencia del MSV determinarán el futuro político oficialista, quedando por fuera Diosdado Cabello.

“Será el ocaso del último heredero de Chávez, y el fin del chavismo como fuerza política. Las cartas están echadas después del 22 de abril, el MSV se convertirá en el actor fundamental de lo que viene, el ‘madurismo’. Por lo que Nicolás saldrá de Diosdado una vez pasada la elección presidencial, empezando con la exclusión política. Estarán dadas las condiciones para que Venezuela y Cuba sean una sola patria”.