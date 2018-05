Preparando la fiesta de María Auxiliadora

La iglesia María Auxiliadora, su parroquia, colegios, centros juveniles, parroquias, plataformas sociales, Adma Asociación de Damas Salesianas y otras obras salesianas preparan la celebración del día de la Virgen de Don Bosco, el próximo martes 24 de mayo.

La Familia Salesiana se prepara un año más para celebrar el 24 de mayo la festividad de María Auxiliadora, la advocación de la Virgen preferida por San Juan Bosco. Para ello, se están desarrollando multitud de actividades.

Las celebraciones religiosas arrancaron a nivel mundial desde el pasado primero de mayo, con la tradicional novena a María Auxiliadora, que culminará con la fiesta del día 24. Precisamente muchas de las parroquias confiadas a los salesianos, harán procesiones en las que participan miles de fieles, como expresión de la piedad popular.

Los colegios y escuelas salesianas y en este caso el de Valera conjuntamente con la Iglesia y su Parroquia celebrarán por todo lo alto tan significativa fecha. Para dicha celebración se están organizando competiciones deportivas, actividades culturales, procesión y otros actos con motivo de la fiesta. Destacan también los momentos de oración y la celebración de la Eucaristía con alumnos, ex alumnos y profesores.

Centros juveniles, plataformas sociales y otras obras dirigidas por salesianas y salesianos organizan actividades lúdicas, artísticas, competitivas y religiosas, destinadas a presentar a los jóvenes la figura de María, bajo la advocación de la Auxiliadora.

La Virgen desde la visión papal

La Madre

– La Virgen como Madre, nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser hombres y cristianos de una manera superficial, sino a vivir con responsabilidad, a tender cada vez más hacia lo alto.

– Es una mamá además que piensa en la salud de sus hijos, educándolos también a afrontar las dificultades de la vida. No se educa, no se cuida la salud evitando los problemas, como si la vida fuera una autopista sin obstáculos. La mamá ayuda a los hijos a mirar con realismo los problemas de la vida y a no perderse en ellos, sino a afrontarlos con valentía, a no ser débiles, y saberlos superar, en un sano equilibrio que una madre “siente” entre las áreas de seguridad y las zonas de riesgo. Y esto una madre sabe hacerlo.

– Es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino “seguro”, porque de esta manera no puede crecer. Pero tampoco solamente sobre el riesgo, porque es peligroso. Una madre sabe equilibrar estas cosas. Una vida sin retos no existe y un joven o una joven que no sepa afrontarlos poniéndose en juego ¡no tiene columna vertebral!

Papa Francisco

7 Oraciones para María

1

Toda la gracia que Dios había derramado en los hombres la concentró en María, símbolo de la humanidad santificada. Miguel de Unamuno

2

Tal es la voluntad de Dios, que quiso que todo lo tuviéramos por María. San Bernardo

3

Son inmensos los beneficios que recibe el pueblo cristiano por el Rosario. SS. Urbano IV

4

Sin el Hijo de Dios, nada podría existir; sin el Hijo de María, nada podría ser redimido. San Anselmo

5

Si ustedes desean asistir a la Sagrada Misa con devoción y obtener frutos, piensen en la Madre Dolorosa al pie del Calvario. San Pío de Pieltrecina

6

Si tienes por delante una tarea difícil, o pesada, pídele a María Santísima que te asista, y verás con qué prontitud y perfección la llevas a buen término. Alicia Beatriz Angélica Araujo

7

Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del Mar: ¡invoca a María!. San Bernardo

¡Ayudando, Ayudarás!

ADMA, Asociación de María Auxiliadora