Por deuda de 300 mil bolívares adolescente mató a un motorizado

Los hechos ocurrieron en el sector El Oso, vía El Vallado, cuando el sospechoso que iba como “parrillero” en una motocicleta que guiaba su amigo, lo atacó por la espalda con un cuchillo de cocina provocándole la muerte. Luego, arrastró el cadáver hasta una zona boscosa, donde lo ocultó y se apoderó de las pertenencias de su víctima

Un crimen que parece haber sido motivado por un supuesto ajuste de cuentas fue cometido en la vía San Pedro del Río – El Vallado, donde un hombre fue ultimado con arma blanca por un adolescente de 17 años de edad, que llevaba como parrillero en una motocicleta de su propiedad, y que terminó por esconder el cadáver en una zona boscosa y apoderarse de las propiedad del fallecido, que le fueron encontradas en su poder, al momento de ser detenido por la Policía Nacional Bolivariana.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del pasado domingo, en el sector conocido como El Oso, en jurisdicción del municipio Lobatera, en la vía El Vallado, donde se produce un incidente que termina con la muerte de un hombre identificado como Miguel Ángel Sánchez Colmenares, venezolano de 34 años de edad, con residencia en el Abejar de Palmira, municipio Guásimos y quien estaba desaparecido desde horas antes, cuando salió de su residencia para entrevistarse con un amigo, con quien pensaba trasladarse en su motocicleta hasta la zona de San Pedro del Río.

Desde entonces, sus familiares no lograron establecer contacto de ningún tipo, puesto que ni siquiera contestaba su celular. Por ese motivo optaron por trasladarse hasta la pintoresca población del municipio Ayacucho, para indagar sobre su paradero, pero al no conseguir nada, fueron hasta un puesto de control de la Policia Nacional Bolivariana, que poco antes habían observado en la entrada de San Pedro para denunciar la desaparición.

Detienen a un sospechoso

Cuando se encontraban en el lugar y eran atendidos observaron que la motocicleta del ahora occiso pasaba por el lugar, conducida por un desconocido, por lo que alertaron a los uniformados que de inmediato proceden a interceptarla y apresar a la persona que la tripulaba, que resultó ser un adolescente de 17 años de edad, de quien no se revelaron detalles por razones de tipo legal.

Este joven se mostró tranquilo y confiado. Dijo que se trasladaba hasta el puesto de control para notificar que había sido testigo de un crimen, en la persona de su amigo Miguel Ángel Sánchez Colmenares, a manos de paramilitares que los habían interceptado en la vía a el Vallado, donde lo asesinaron de varios disparos porque habían descubierto que estaba involucrado en el robo de motocicletas

Cuando le preguntaron las causas por la cual, él había salido ileso de ese episodio, se limitó a decir que lo dejaron ir porque no tenía nada que ver con eso de las motos y que a cambio tenía que ayudarles a buscar y entregar a otro hombre, vinculado al robo de mochilitas. Esta situación fue notificada de inmediato a los funcionarios del Cicpc sub delegación de La Fría, que de inmediato enviaron al lugar una comisión de la Base Contra Homicidios, para hacerse cargo de las investigaciones.

Historia perversa

Los investigadores del Cicpc lo primero que hicieron al llegar a San Pedro del Río, fue entrevistarse con el adolescente, que refirió la misma historia una y otra vez. No obstante los detectives no le creyeron y lograron que en las repreguntas incurriera en serias contradicciones, que sirvieron, para que poco a poco fuera desmontada la historieta. El sospechoso tenía sus ropas manchas de sangre y en su poder algunos objetos del ahora fallecido, situaciones que no pudo explicar.

Las inconsistencia en su relato, cada vez mayores, terminaron por quebrar la voluntad del joven que admitió ser el autor del homicidio. Se supo entonces que iba como pasajero en la motocicleta que conducía Sánchez Colmenares y que aprovechando tal posición, con un filoso cuchillo de cocina lo atacó, infiriéndole varias heridas en la espalda. Ambos cayeron sobre el pavimento y dijo que se había encargado de arrastrar el cadáver hasta una zona boscosa donde lo ocultó. Después tomó la moto del fallecido y otros objetos para escapar.

Ajuste de cuentas

Voceros del Cicpc comentaron que el móvil de este crimen fue un posible ajuste de cuentas, a causa de una deuda entre víctima y victimario. Se supo que hace varios días, Miguel Ángel Sánchez Colmenares entregó 300 mil bolívares al adolescente para que le comprara algunas cosas, pero este no lo hizo y al parecer se apoderó del dinero.

Esto creo una situación incomoda entre ambos, puesto que Sánchez constantemente le reclamaba los 300 mil bolívares a su amigo, que según lo confesó, urdió un plan para quitárselo de encima. Le dijo que debían ir hasta la vía San Pedro del Río – El Vallado a buscar una persona que tenía el dinero y no le había incumplido. Ambos fueron en una misma moto y cuando el joven considero que el terreno era propicio lo atacó y mató. “Él me había amenazado de muerte y yo temía por mi vida”, habría declarado el supuesto responsable a las autoridades, al momento de llevarlas hasta el sitio, donde había escondido el cadáver.

Durante la investigación fueron recuperadas dos motocicletas, una de ellas marca Yamaha, color rojo, que aparecía solicitada y otra marca Skygo, color negra, propiedad de la víctima y un chasis de motocicleta. También el chaleco verde con identificación y el casco de motorizado del hombre fallecido, entre otros objetos que fueron encontrados en la vivienda del adolescente, donde también estaba escondido el cuchillo de cocina utilizado para cometer el crimen.