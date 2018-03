Lo de Motta Domínguez y Rangel Silva fue una payasada

A través de un comunicado de prensa el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Andrés González manifestó que el titular de la cartera eléctrica demostró no estar capacitado para ser ministro y presidente de Corpoelec por cómo ha gerenciado el Sistema Eléctrico Nacional, en ese sentido expresó “la presencia Motta Domínguez fue una auténtica payasada, no trajo soluciones, por el contrario, profundizó el descontento en la población frente a los continuos apagones y fallas eléctricas en el estado”.

Dijo que es inconcebible que pasados 5 días de apagones y penurias, se aparezca para explicar que es consecuencia de la madre naturaleza y así pretender librarse de toda la responsabilidad sobre la ineficiente administración del Sistema Eléctrico Nacional, “sin duda que no está capacitado para ser ministro y presidente de Corpoelec”.

La nota destaca que para Carlos González lo más grave es que ahora “el ilustre” ministro no tiene idea de cómo solucionar el problema y advierte por lo menos 15 días más de fallas y apagones no programados porque es un problema de la naturaleza “y como vaya viniendo las lluvias vamos viendo, que incompetencia demuestra el régimen hambreador de Maduro”.

Cinismo gubernamental

Más adelante González denunció la represión excesiva del gobierno regional contra los ciudadanos que protestan por la falta de electricidad, “llama la atención el cinismo del gobernador Rangel Silva quien declaró que se sumaba a las voces de protesta del pueblo, porque a él también le afecta en lo particular. Vale la pena señalar que en primer lugar que a él no le afecta porque tiene una gran planta eléctrica para mantener en funcionamiento sus refrigeradores repletos de alimentos, mientras el pueblo no consigue qué comer”. Cuestionó que Rangel Silva diga que se suma a las voces de protesta y arremete con la policía contra los manifestantes que cacerolean desde sus barriadas y a media noche le lanzan bombas lacrimógenas que ahogan por igual a niños, ancianos y enfermos.